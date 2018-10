260x366 L’espai de cinema ‘La Script’ fa el salt de la ràdio a la televisió / Movistar+ L’espai de cinema ‘La Script’ fa el salt de la ràdio a la televisió / Movistar+

Després de set anys sent el programa de cinema de referència de la Cadena SER, 'La Script' inicia una etapa televisiva amb el seu salt a la programació de Movistar+, que vol reforçar els seus continguts culturals. A partir d’avui, l’espai presentat per María Guerra i Pepa Blanes es podrà veure els dijous al canal CineDoc&Roll a les 22.00 hores i els dissabtes, com a redifusió, a través del canal #0. El programa té seccions com 'La trifulca', en què es comenten les estrenes de la setmana.

En la seva primera emissió, rebrà Maribel Verdú, que parlarà de la seva nova pel·lícula, 'Ola de crímenes', i entrevistarà l’actor Bradley Cooper, que va visitar el Festival de Sant Sebastià per presentar el seu debut com a director, 'Ha nacido una estrella'. Pel programa, que té entre les seves col·laboradores Laia Portaceli i Cristina Teva, també hi passarà Enrique Urbizu, que divendres estrena la sèrie 'Gigantes' a Movistar+.