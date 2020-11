Els espectadors de TV3 triaran els monuments més bonics de Catalunya

¿El castell de Miravet o el castell de Cardona? ¿Les restes arqueològiques d'Empúries o les de Tàrraco? Els monuments catalans més emblemàtics competiran en un nou programa de TV3 presentat per Roger de Gràcia i que aquest dimarts s'ha començat a rodar. Cada episodi de Batalla monumental posarà cara a cara dos monuments que defensaran Candela Figueras i Ivan Medina. Cadascun d'ells haurà de buscar les millors armes i històries perquè el seu monument sigui el guanyador mitjançant els vots dels espectadors.

Produït per Sàpiens, Batalla monumental enfrontarà 12 monuments en vuit episodis. Entre els espais escollits per a la competició també hi ha l'església de Sant Climent de Taüll, el monestir de Sant Pere de Rodes, el de Santes Creus i el de Poblet, el Recinte Modernista de Sant Pau, la Pedrera, la Seu Vella de Lleida i la Catedral de Girona. Pel programa hi passaran cares conegudes com Xavier Sala i Martín, Fermí Fernàndez i Laia Fontan, que donaran les seves opinions per fer decantar les votacions del públic. Batalla monumental està previst que s'estreni durant el primer trimestre del 2021.