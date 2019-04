Tot l’esport minoritari, gratis i en directe

Un mes després que Dazn arribés a Espanya amb l’objectiu de convertir-se en la plataforma que aglutini els drets de les principals competicions esportives mundials, la setmana passada es va presentar LaLigaSportsTV, un aplicació orientada a cobrir tot l’esport que quedi fora dels interessos dels grans operadors de televisió. En comparació amb Dazn, el nou servei té alguns punts forts però també limitacions importants. El principal avantatge és el preu, ja que LaLigaSportsTV és una plataforma gratuïta (tot i que, a canvi, inclou publicitat). L’altre gran al·licient és l’amplitud de l’oferta, amb prop de cinquanta disciplines esportives al catàleg.

Ara bé, en la seva gran majoria es tracta d’esports minoritaris, amb una capacitat d’atracció més aviat reduïda entre els espectadors. D’entrada, totes les competicions que ofereix LaLigaSportsTV són d’àmbit espanyol, i en els esports amb més seguidors s’hi poden trobar només tornejos de segon nivell, com la Segona Divisió de futbol (l’únic dels continguts que és de pagament, amb un cost de 2,99 euros al mes o 14,99 anuals) o la LEB Or, la segona categoria del bàsquet estatal. Sí que hi ha, en canvi, la Lliga Asobal d’handbol i les principals competicions espanyoles de futbol sala, waterpolo o hoquei herba, entre altres.

Aquests esports, i una vintena més que van des de la petanca fins al muntanyisme, passant per l’automobilisme, l’halterofília, el ciclisme o el tenis taula, tenen un canal propi dins de l’aplicació que permet als usuaris accedir ràpidament als continguts corresponents. La resta de disciplines (esquí, pàdel, orientació o rugbi, per exemple), s’ofereixen a través d’un canal genèric. Totes les competicions es poden veure en directe i a la carta, i s’emeten en alta definició. A més, tot i que els partits de la Lliga de futbol no formin part de l’oferta, sí que s’hi inclouen resums dels enfrontaments i reportatges sobre la competició, i en el cas de la Lliga femenina s’hi poden veure també els partits en diferit.

A banda de la llista de pròximes emissions en directe, l’aplicació inclou un apartat de recomanacions, que de moment s’elaboren a partir dels esports i els equips que cada usuari hagi seleccionat com a preferits, però es preveu que en el futur la mateixa plataforma sigui capaç de fer propostes personalitzades en funció del consum anterior de cada espectador. LaLigaSportsTV ja està disponible en forma d’aplicació per a mòbils i tauletes (tant amb sistema Android com iOS), per a televisors intel·ligents de la marca Samsung i per a Chromecast i Apple TV. També s’hi pot accedir des de la web laligasports.es.

La nova plataforma és una iniciativa de la Lliga de futbol, que aprofitant la seva posició privilegiada vol “donar suport al desenvolupament del producte audiovisual d’altres esports que no tenen espai als canals tradicionals i la distribució del contingut dels quals és molt limitada”. “L’objectiu és donar més i millor visibilitat als esports no majoritaris perquè l’aficionat pugui gaudir del seu esport preferit quan vulgui, on vulgui i com vulgui”, diu el president de la Lliga, Javier Tebas. La iniciativa compta amb el suport de les federacions esportives espanyoles a través d’ADESP, l’entitat que les agrupa. El seu president, José Hidalgo, creu que LaLigaSportsTV pot suposar, per als esports minoritaris, un impuls similar al que van representar en el seu moment el pla ADO o els Jocs Olímpics de Barcelona.

De fet, més enllà de la visibilitat, aquestes federacions hi poden trobar vies d’ingressos. En primer lloc, com destaca Paco Hernández, capità de la selecció espanyola de rugbi, el fet que aquests esports siguin més accessibles per als espectadors pot ajudar les federacions a trobar nous patrocinadors. I, d’altra banda, Tebas ha avançat que, en el futur, cada esport podrà triar si el seu espai dins de l’aplicació segueix sent gratuït o passa a ser de pagament.