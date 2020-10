Anna Castillo no participarà en la quarta temporada d’'Estoy vivo'

TVE ha començat a rodar la quarta temporada de la sèrie Estoy vivo, que estarà marcada per l’absència d’Anna Castillo. L’actriu catalana, que donava vida a la filla i companya d’investigacions del protagonista (Javier Gutiérrez), ha abandonat la sèrie tot i que la cadena no n'ha explicat els motius ni tampoc com es justificarà la seva desaparició.

Per altra banda, la ficció incorpora tres nous personatges: Guiomar Puerta i Almagro San Miguel donaran vida a dos policies novells que senten una atracció mútua, i Pablo Vázquez es convertirà en el nou comissari, que arriba amb la missió de posar ordre a una prefectura que fa temps que genera problemes. La quarta temporada arrencarà al lloc on es va acabar l’anterior, just després que el protagonista, Manuel Márquez, aconseguís recuperar la seva família, i segons TVE incrementarà les dosis d’humor.

Estoy vivo, produïda per Globomedia i The Good Mood, es va estrenar el setembre del 2017 i des de llavors ha tingut una mitjana d’1.773.000 espectadors i un 11,6% de quota de pantalla a Espanya, unes xifres no especialment altes però superiors a la mitjana de La 1.