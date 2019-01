La 1 estrena la sèrie mèdica ‘Hospital Valle Norte’

Alexandra Jiménez és la protagonista d’ Hospital Valle Norte, una nova sèrie que s’estrena aquest dilluns a la nit, a partir de les 22.40 h, a La 1. L’actriu aragonesa donarà vida a la Paula, una reconeguda cirurgiana que arriba a l’hospital que dona nom a la ficció per convertir-se en la nova responsable de l’àrea de cirurgia. El seu objectiu és fer d’aquest departament una referència internacional, però això l’obligarà a prendre algunes decisions impopulars que provocaran que sigui rebuda amb recels pels seus nous subordinats. Entre aquests empleats hi ha l’Héctor (José Luis García Pérez), que després d’una exitosa carrera al Valle Norte estava convençut que el nou responsable de cirurgia seria ell i a qui l’arribada de la Paula no li farà cap gràcia.

En cada episodi l’equip s’haurà d’enfrontar a casos mèdics de gran complexitat que afectaran les seves relacions personals i professionals i que, segons TVE, plantejaran “dilemes ètics i socials” d’actualitat. Qüestions com l’assetjament escolar, la violència en l’esport, el tràfic d’immigrants o el maltractament infantil apareixeran al llarg dels deu capítols de què consta la primera temporada. En l’episodi inaugural un accident d’avioneta obligarà els metges a treballar a contrarellotge per salvar la vida dels quatre ocupants de l’aparell, entre els quals un nen que necessita urgentment un trasplantament de fetge.

Però les trames no se cenyiran exclusivament al que passi a l’interior de l’hospital, sinó que també deixaran espai per descobrir com és la vida dels protagonistes en el seu àmbit privat. La Paula, per exemple, haurà de fer compatible l’exigència del seu nou càrrec amb la seva tasca com a mare de dos fills, d’edats molt diferents i fruit de dos matrimonis que van acabar en divorci. L’Héctor, en canvi, té una vida familiar molt més estable, i viu feliçment casat i amb dos fills.

La sèrie, un drama realista amb tocs de comèdia urbana, compta també amb la participació de Juan Gea, que dona vida al Gerardo, descendent dels fundadors de l’hospital i actual director general, i amb Lucía Jiménez, que interpreta la directora financera del centre. Teresa Hurtado de Ory, Gorka Otxoa i Sergio Mur es convertiran en cirurgians de l’equip comandat per la Paula, i Helena Kaittani, Dani Luque i Andreas Muñoz es posaran en la pell de tres joves metges residents. Produïda per José Frade P.C. i amb Peris Romano com a director, Hospital Valle Norte tindrà el repte de plantar cara, els dilluns a la nit, al concurs d’Antena 3 La voz.