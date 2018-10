L’exitosa sèrie britànica 'Bodyguard' arriba aquest dimecres a Netflix

Gairebé la meitat dels espectadors britànics (un 47,9%) van veure fa un mes el capítol que tancava la primera temporada de 'Bodyguard', la sèrie dramàtica més exitosa de la BBC de l'última dècada. A partir d'aquest dimecres els abonats de Netflix d'arreu del món podran veure aquest 'thriller' polític de sis capítols que va atrapar l'audiència del Regne Unit: cap episodi va baixar del 30% de quota de pantalla, i l'últim va superar els deu milions de seguidors.

Creada per Jed Mercurio, 'Bodyguard' explica la relació entre la ministra de l'Interior britànica (interpretada per Keeley Hawes) i el seu guardaespatlles (Richard Madden), un home marcat, tant des del punt de vista físic com psicològic, per la Guerra de l'Iraq. L'agent de seguretat, convertit en un heroi després d'haver evitat un atemptat jihadista en un tren, descobrirà posteriorment que la ministra va ser precisament una de les grans defensores de la intervenció militar en aquell país i, per tant, una de les principals responsables de tot el dolor que ell arrossega des de llavors.

Mercurio i la BBC estan en negociacions sobre una possible segona temporada.