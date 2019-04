L'expansió internacional dispara la facturació de Mediapro fins als 1.967 milions

Mediapro va fregar els 2.000 milions d'euros de facturació el 2018. En concret, el grup audiovisual va arribar als 1.967 milions d'euros, segons dades presentades avui per la mateixa empresa, que destaca el creixement en la seva activitat internacional. Així, el 79% dels ingressos venen ja de fora d'Espanya, gràcies en part als contractes de drets esportius aconseguits a França, al Canadà i a Qatar.

En aquest sentit, s'han obert 18 noves seus en indrets com Sèrbia, Croàcia, la Xina, el Canadà, el Perú i Egipte, fins a arribar a les 58 delegacions distribuïdes en 36 països. La incorporació d’Orient Hontai a l’accionariat del grup està permetent impulsar l'expansió a l’àrea del Sud-est Asiàtic, amb l'obertura de delegacions a Xangai, Pequín i Hong Kong. El 2018 ha estat també l’any de l’expansió a l’est d’Europa, amb la integració de VPK, la gran productora independent de televisió eslovena, amb base a Ljubljana. La plantilla de Mediapro va créixer en 1.080 treballadors (701 dels quals a Espanya) i suma ja un equip de 6.695 persones.

Segons aquestes xifres, l'activitat econòmica del grup ha crescut un 20% més respecte l'exercici anterior. Mediapro consigna que es van invertir 69 milions d'euros i que el deute del grup, al finalitzar l'any, se situa en 442 milions. La companyia no ha revelat els ingressos nets, però anuncia un ebitda recurrent de 222 milions (pels 190 milions del 2017). En tot cas, MediaPro no dona dividends, sinó que tradicionalment inverteix els beneficis en el creixement.

"Hem passat de 1.500 a quasi 2.000 milions de facturació en quatre anys", explicava a l'ARA Jaume Roures, soci fundador del grup. "Estem contents dels resultats perquè mostren la consolidació del grup. Ja no anem només amb la maleteta intentant vendre els nostres projectes, sinó que ens criden i ens venen a buscar amb encàrrecs molt interessants".

El grup que lidera també Tatxo Benet s'ha marcat com a objectius per al 2019 "continuar el creixement tant orgànic com inorgànic de totes les divisions de Mediapro, l’expansió de les seves activitats a Llatinoamèrica, la consolidació de la seva presència a l'Àsia, el desenvolupament estratègic de l'àrea digital i l’impuls en la creació de continguts a tot el món a través de The MediaPro Studio, l’explotació dels drets interns de la lliga francesa i l’inici de les activitats de producció al Canadà". A més, el 2019 se celebrarà el 25è aniversari del grup.

"El creixement s'explica pel reconeixement a la feina ben feta", detalla Roures, "que és el que et permet millorar posicions en un marc de competència creixent. El mèrit és treballar molt i treballar bé: fer coses que valen la pena. Com se solia dir, la feina ben feta no té fronteres".

Factoria de continguts

En el resum aportat per la companyia, es destaca que l'àrea de continguts ha creat 3.600 hores d'emissió als principals operadors espanyols, amb 27 programes en antena, a banda de tenir com a clients els grans noms internacionals (HBO, Netflix, Amazon, YouTube, Movistar, FOX...). Però no tots els continguts són per a pantalles. Mediapro té també una divisió d’espais expositius que ha desenvolupat els projectes del nou Museu de l’Atlètic de Madrid o The Zone of Hope, una experiència de realitat virtual immersiva sobre el canvi climàtic d’Aigües de Barcelona. També ha assumit el disseny del Museu de Ciutat de Mèxic i la realització de la cerimònia del Dia dels Morts a la plaça del Zócalo (Ciutat de Mèxic).

En el cas de drets audiovisuals, a banda de les competicions de lliga a França i el Canadà, destaca també l'adjudicació del Mundial 2022 a Qatar. Serà el primer Mundial que se celebrarà entre el novembre i el desembre i es preveu un augment del consum televisiu. El grup crearà un canal 24 h per garantir una cobertura completa de l'esdeveniment, amb un acord que inclou també l’adjudicació dels drets de la Copa Mundial Femenina FIFA 2019, que se celebrarà aquest estiu (juny-juliol) a França.

Una altra pota del grup són els serveis audiovisuals. En aquest sentit, haver assumit la producció dels Jocs Panamericans i els Jocs Parapanamericans de Lima el 2019 consolida el grup "com un dels proveïdors de serveis audiovisuals més important del món". Els Panamericans són un gran esdeveniment esportiu internacional, i s'hi congreguen atletes de tot el continent americà: 600 professionals i 16 unitats mòbils cobriran els prop de 2.800 esdeveniments esportius. En total, 300 tones d'equipament. El Mundial de Rússia va ser també una fita important de l'any, amb més de 300 professionals i 10 unitats mòbils 4K desplaçades al país per donar cobertura a canals de 40 països d’Àfrica, Europa, Àsia i Amèrica.

Des de les seves bases al Marroc, Tunísia, el Gabon, Angola i Kènia, Mediapro produeix fins a 16 competicions estatals, la qual cosa vol dir fins a 150 esdeveniments esportius per jornada a Europa, Àfrica i Llatinoamèrica. I subministra serveis de VAR a les competicions de lliga de 14 països, entre les quals hi ha les d’Espanya, Portugal, Grècia, els Emirats Àrabs, Mèxic i Xile.

Més enllà de les pantalles

Altres serveis són el disseny, construcció i operació del canal France 24 en espanyol a Colòmbia i la instal·lació dels laboratoris de simulació mèdica de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB).

Finalment, el grup assenyala com a "estratègica" l'àrea digital i d''e-sports', que ha estat la de més gran creixement durant l'any. En aquest sentit, és fonamental la LVP (la competició d''e-sports' en espanyol més important del món) que ha servit de pilar per a la creació d'Ubeat, la plataforma de continguts vinculats a aquests 'e-sports'). A més, ha comprat la marca The Breach Studios, amb la qual entra en el món del disseny i llançament de videojocs.