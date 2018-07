Els experts d''El Mundo' contra el 'només sí és sí'

260x366 El Mundo 11/7 El Mundo 11/7

La ministra Calvo ha anunciat que caldrà un sí explícit perquè una relació no sigui considerada agressió sexual i la majoria de diaris ho titulen de manera prou neutra. Però n'hi ha un, 'El Mundo', que no s'hi posa precisament de cara: "Calvo desconcerta els juristes amb la seva proposta pel delicte de violació", diu el diari. En el subtítol, llegim: "La ministra afirma que el Codi Penal recollirà que si no hi ha un 'sí' explícit existeix agressió sexual, i els experts ho veuen «una barbaritat»". Ah, els experts! Com acostuma a passar, "els experts" vol dir en realitat "alguns experts" i, més concretament, "alguns experts seleccionats curosament perquè reforcin exactament el nostre posicionament editorial". En aquest cas, els experts són tres experts. I la paraula "barbaritat" no queda atribuïda a cap d'ells en concret. És l'ens abstracte de l'Expertitud, qui la deu haver pronunciat.

A mi em preocupa una mica que estiguem avançant cap a un model de societat on calgui contractualitzar les relacions sexuals, part de la gràcia de les quals és que permeten aparcar les paraules i deixar que siguin els cossos els que parlin. Però em preocupa moltíssim més que a Espanya es registrin oficialment quatre violacions diàries a les quals cal sumar les que segur que queden en el sot del silenci, la vergonya, el desempar, la por i el trauma solitari. La proposta de Calvo està inspirada en legislacions com l'alemanya o la sueca i encara s'ha de desenvolupar. Rebregar-la d'aquesta manera sense ni tan sols esperar que s'articuli definitivament indica que, més que un posicionament sobre l'assumpte concret, del que es tractava era de fer una nova carregada contra les polítiques d'esquerra del gabinet de Pedro Sánchez. I, la protecció de les dones, si de cas un altre dia.