Els experts donen per feta l'extradició de Puigdemont per rebel·lió, i quatre notícies més del dia

1.

Els experts donen per feta l’extradició de Puigdemont per rebel·lió. La similitud entre els articles del Codi Penal alemany i l’espanyol facilitaria que es fes efectiva l’euroordre.

2.

Alemanya deté Puigdemont i analitza l’extradició. La detenció del president, que intentava tornar a Bèlgica des de Finlàndia, torna a crispar el carrer. El periple del president a l’exili. Puigdemont ha estat en quatre països des que va marxar per evitar la presó i denunciar la repressió.

3.

Milers de persones demanen a Barcelona la llibertat de Puigdemont: tensió entre alguns manifestants i la policia. Càrregues dels Mossos davant la Delegació del govern espanyol a Catalunya. S'han efectuat sis detencions i el SEM ha fet un centenar d'atencions sanitàries, totes per ferides de caràcter lleu. Unes 55.000 persones s'han manifestat convocades per ANC i Òmnium. Les concentracions s'han repetit a les capitals de demarcació i hi ha hagut talls en algunes carreteres.

4.

Roger Torrent crida a la "calma" tot i la "inesgotable set de venjança dels poders de l'Estat". Anuncia que obrirà una ronda de contactes amb partits i associacions per fer una resposta unitària.

5.

Espanya va triar a consciència el lloc per arrestar-lo. El president disposava de prou temps per abandonar preventivament Finlàndia.