Com explica 'La Razón' les males previsions del PP a Catalunya

Heus aquí un subtítol freudià. L'escriu 'La Razón' en portada, comentant l'enèsima enquesta electoral. Votem un cop cada quatre anys, però ens enquesten una cinquantena de vegades. L'enunciat diu: "Casado és l'únic que creix en percentatge de vot i assoliria la majoria absoluta tot i el retrocés de Cs i Vox". Atorguen una majoria absoluta al PP que, evidentment, només assoleix de bracet dels altres dos partits de (molta) dreta. El subtítol ja ho indica, però d'una manera absolutament indirecta. El diari, per cert, llança uns quants dards anònims a la candidata dels populars per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. Li dedica un mòdul de portada amb el titular "Alerta al PP per les males expectatives a Catalunya" i el subtítol parla de "crítiques a l'excés de divisme" de la marquesa periodista reconvertida en política. Com acostuma a passar, el text no identifica qui la tracta de diva i suma així un nou ús vergonyós de les fonts anònimes per menystenir algú. "Aznarisme", diu l'avanttítol. Com si amb Rajoy no passessin aquestes coses. Com si l'aplicació del 155 i el funest paper del govern del PP a Catalunya no influís. Com si el partit no s'hagués enfonsat a les últimes generals, amb Jorge Fernández Díaz com a cap de cartell. Per cert, amb l'exministre de l'Interior jo hi havia de compartir un còctel, en aquella campanya electoral, per a una entrevista informal que feia a Política. El dia que havíem quedat no la vam poder fer: va esclatar l'escàndol de la policia política que mantenia a les clavegueres de l'Estat.

Álvarez de Toledo és una candidata pèssima, per la seva combinació d'ignorància i insolència envers Catalunya i el que representa. Però que el diari ara li pengi preventivament el mort és un gran exercici de cinisme.