Exposició dels 10 anys de l'ARA: 'Les portades d'una dècada'

En color, en blanc i negre, monogràfiques o il·lustrades, les portades de l’ARA s’han caracteritzat des de l’inici per una estètica i un concepte molt treballats. En aquests deu anys d’història, la pàgina amb més intenció del diari s’ha omplert dels projectes i la mirada de grans artistes com Barceló, Perejaume o Plensa, de dibuixos de nens i 0 nenes, de grans professionals del món del còmic i, sobretot, d’actualitat i d’idees. Hem vist des del primer president negre dels Estats Units fins al Brexit, des de la caiguda de Jordi Pujol fins a la fi d’ETA, des del primer ex-Papa fins a la mort de Bin Laden, des del procés independentista fins al moviment dels indignats, des del millor Barça de la història fins a la fi dels toros com a espectacle. Les nostres portades són el testimoni dels esdeveniments clau viscuts a Catalunya, Espanya i el món. Han sigut deu anys intensos i apassionants reflectits en milers de portades de les quals hem fet una selecció que es podrà visitar a partir de l’1 de desembre i fins al 31 de gener als jardins del Palau Robert. Un viatge per una dècada intensa i apassionant de la qual ens agrada que formeu part.