Una fàbrica de somnis anomenada El Bulli

El matrimoni alemany Hans i Marketa Schilling va comprar l'any 1956 un terreny a la Costa Brava, a prop de Roses, a Cala Montjoi. Anys més tard, el 1961 el van convertir en un minigolf i el 1963 en un restaurant. No va ser fins al 1981 que el destí del local va fer un gir de 180 graus. Primer, amb l'arribada de Juli Soler com a director, que va fitxar dos anys més tard Ferran Adrià com a cuiner. Aquests són els inicis d'El Bulli, l'escollit cinc vegades millor restaurant del món, l'establiment que va canviar la història de la restauració gastronòmica mundial. També és el primer capítol d''El Bulli, historia de un sueño', un sèrie documental de 15 capítols que narra la història del famós restaurant empordanès.

La sèrie completa s'estrenarà el 2 de juliol en més de 200 països per als clients d'Amazon Prime, i consta de 3 capítols inèdits sobre els últims anys del restaurant i els primers de la fundació d'El Bulli, la Bulli Foundation. Els altres 12 capítols ja s'havien estrenat anteriorment a TVE. El capítol 9 és 'Un día en El Bulli', el documental dirigit per Albert Adrià que narra com era un dia en el restaurant de Montjoi, i el capítol 12 és per a 'The last waltz', el reportatge de 50 minuts produït per la productora Visual 13 i Minoria Absoluta i que recull el que va passar el dia 30 de juliol del 2011, el dia que El Bulli va servir el seu últim plat amb els millors xefs del món –tots ells formats als fogons del restaurant– abans de tancar les portes per convertir-se en una fundació el 2014.

Al llarg dels 15 capítols, l'espectador pot anar veient l'evolució de l'establiment i com la concessió de la tercera estrella Michelin l'any 1996 va suposar un punt d'inflexió per al restaurant. "Aquest projecte demostra que els somnis són possibles", ha explicat un emocionat Ferran Adrià a la presentació del documental en un dels sis restaurants que el seu germà té a Barcelona. La idea de fer aquesta sèrie documental va sorgir l'any 2006 de la mà del director David Pujol, que va acabar convencent el xef per fer tot el projecte. "Vam fer un primer capítol explicant la història d'El Bulli, després el Ferran em va cridar a la cuina del restaurant i em va rebre amb tot de 'post-its' perquè entengués que hi havia moltes coses a explicar", diu Pujol. Han fet falta més de 2.000 hores de gravació i unes 300 entrevistes per fer aquest projecte. "No hi ha hagut cap altra organització per la qual hagi passat tant de talent, ni a Harvard", diu Adrià, que afegeix que el secret de l'èxit no és cap altre que la perseverança i l'esforç: "Has de ser un picot molt matiner".

La sèrie acaba amb l'explicació del projecte Sàpiens, una metodologia per innovar que consisteix a comprendre molt bé un objecte d'estudi –per exemple, la gastronomia– abans de seguir innovant, el que feia Adrià a El Bulli durant tants anys i que ara intenta sistematitzar perquè qualsevol pugui innovar de manera eficient.