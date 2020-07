Disney Channel prepara un concurs de ball en família presentat per Edurne

260x366 Edurne compaginarà 'Fam Jam' amb els programes de Telecinco 'Got talent' i 'Idol kids' / MEDIASET Edurne compaginarà 'Fam Jam' amb els programes de Telecinco 'Got talent' i 'Idol kids' / MEDIASET

Disney Channel estrenarà aquesta tardor Fam Jam ¡Baila en familia!, un concurs de talents en què dotze famílies competeixen sobre la pista de ball. El programa és l’adaptació d’un format que es va estrenar aquest febrer als Estats Units i tindrà com a presentadora la cantant Edurne, que d’aquesta manera estarà implicada en tres concursos televisius simultàniament: a més de Fam Jam forma part dels jurats de Got talent, que ja està rodant la sisena edició i d’ Idol kids, que es preveu que debuti a Telecinco la pròxima temporada. Tots tres programes estan produïts per Fremantle.

El càsting per participar a Fam Jam ja està obert. Poden apuntar-s’hi grups d’entre dues i sis persones amb algun tipus de vincle familiar i amb la condició que, com a mínim, un dels membres tingui entre set i dotze anys. Les famílies seleccionades per participar al concurs comptaran amb la col·laboració d’un coreògraf professional que els ajudarà a preparar les gales setmanals.