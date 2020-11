La 2 farà divulgació històrica amb 'El condensador de Fluzo'

La 2 es prepara per viatjar en el temps amb un nou espai de divulgació històrica, El condensador de Fluzo. El nou espai, que agafa com a referència pel seu títol el component principal de la màquina del temps de la saga de Retorn al futur, repassarà de la mà d'experts i historiadors els esdeveniments que han marcat Espanya i el món al llarg dels segles. Segons detalla RTVE, el nou programa està pensant per a un públic ampli i sense importar el seu nivell de coneixement.

El condensador de Fluzo, que encara està en fase de preparació, s'emetrà en horari de prime time i en cada capítol analitzarà un concepte concret des del punt de vista de la història universal. D'aquesta manera, el programa tractarà tant grans fites històriques com curiositats o anècdotes que no acostumen a aparèixer en els llibres de text escolar. L'encarregat de comandar aquest viatge en el temps serà l'escriptor Juan Gómez-Jurado, autor de la trilogia Rey blanco, un dels últims supervendes del gènere del thriller. Al programa Gómez-Jurado comptarà amb la col·laboració dels còmics Javier Cansado i Miguel Iríbar, que tractaran qüestions històriques des del seu punt de vista particular.