La fascinació d''El Mundo' pels generals que fitxen per Vox

El general retirat Pedro Pitarch

'El Mundo' publica avui una estranya peça a l'entorn de Pedro Pitarch, tinent general de l'exèrcit espanyol. El titular és "Veiem que ni PP ni PSOE han combatut l'independentisme". En nom de qui parla? Aparentment, dels militars que han fitxat per Vox. I, de fet, l'article té aparença d'entrevista, amb cita tant a portada com en pàgines interiors, però després veus que amb quatre frases del soldat han omplert una pàgina en què el gruix és la prosa de la periodista, parlant de com Vox ha captat exmilitars. El primer paràgraf el poso íntegre, perquè és de traca, Cetme i mocador. "Militars retirats del més alt rang, professionals amb nivell d'excel·lència, accepten ara, en un moviment sense precedents, integrar-se a les llistes d'un partit polític, Vox, que intenta fer seva la bandera del patriotisme, el servei a Espanya i la unitat nacional, que són arguments blasonats en l'esperit dels exèrcits als quals han pertangut durant dècades". Per com està redactat el text, és fàcil que el lector acabi inferint que el tinent general Pitarch ha fitxat per la força ultra, quan no és el cas. De moment, almenys.

En tot cas, no és per manca de mèrits, que no ha estat captat per Abascal. El tal Pitarch, un parell de setmanes després de l'atemptat terrorista a Barcelona, es desfogava al seu compte de Twitter fins a quedar descansat: "Amb la Guàrdia Civil portant la seguretat pública, ni hauria existit allò d'Alcanar ni la matança de la Rambla". I exigia que la fiscalia perseguís els Mossos per negligència. Però encara s'haurà d'esforçar més i fer com el seu col·lega Agustín Rosety Fernández de Castro, general de brigada i cap de llista de Vox per Cadis, que va signar a l'estiu un manifest en què lloava la figura de Franco. Detall, per cert, que no he sabut trobar a la notícia d''El Mundo' que informa sobre el seu fitxatge per part d'Abascal i companyia. Tot, com veuen, molt tranquil·litzador.