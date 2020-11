Netflix prepara un nou 'thriller' sobre les filles d'un matrimoni assassí

Tenen 17 anys, viuen a l'Andalusia dels anys 90 i s'han quedat soles després de descobrir que els seus pares són assassins en sèrie. Així arrenca Feria, la nova sèrie de Netflix pensada per enganxar a les pantalles els espectadors. Produïda per Filmax, la ficció és obra d'Agustín Martínez ( La caza) i Carlos Montero ( Élite) i aquesta setmana ha començat el rodatge. "Hi ha una secta, música grunge, éssers fantàstics, el sol d'Andalusia i una mina que sembla un laberint. Tot això i molt més és Feria", expliquen els creadors.

Les actrius Ana Tomeno i Carla Campra encarnaran les dues protagonistes, que s'hauran d'enfrontar a les conseqüències derivades dels terribles crims comesos pels seus pares. El matrimoni ha matat 23 persones, i tots els veïns del poble de les protagonistes les odien. Mentre intenten esbrinar per què els seus pares són uns assassins, les noies s'endinsaran en un univers fantàstic i desconegut. La sèrie estarà dirigida per Jorge Dorado i Carles Torrens i el repartiment també comptarà amb Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López, Isak Férriz i Ernest Villegas.