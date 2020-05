El ‘Sense ficció’ es pregunta com s’hauria de reiniciar el món

El Sense ficció de TV3 estrena aquest dimarts, a les 22.20 h, Reiniciar el món, un documental de Juanma Arizmendi i Marc M. Sarrado, produït per The Mediapro Studio, que es planteja quins són els grans reptes que la humanitat haurà d’afrontar un cop superada la crisi del coronavirus. “Ara ja hem acceptat que això tindrà unes conseqüències sanitàries severes, i volíem començar a partir d’aquí: què passarà després, com ens hem de recol·locar en aquesta nova realitat que ja s’està imposant”, explica Sarrado a l’ARA.

El treball es fixa en àmbits tan diversos com l’educació, el medi ambient, l’economia o els drets civils, i ho fa amb una perspectiva global perquè, com diu el director, calia “ensenyar que els més desfavorits seguiran sent aquells als quals no els anirà bé i als quals s’ha de parar atenció ara mateix”. Segons ell, Reiniciar el món “trenca la idea romàntica que «tot anirà bé»: anirà bé per als que ja els anava bé, però per als que estaven al límit segurament no”. “Ja teníem molta feina abans de la pandèmia, i ara la quantitat de feina a fer és gegantina –continua Sarrado–. Si no entenem que de manera individual tenim responsabilitat sobre el que ens passa a nosaltres i a les futures generacions, si tornem a actuar com abans, ens equivocarem i la patacada serà encara més gran. Però el confinament ens ha donat temps per pensar, i tot anirà bé si entenem que hem de posar al centre coses com l’educació, la sanitat, l’ecologia i les persones, i no aquesta economia que està absolutament separada de la gent”.

El documental compta amb el punt de vista d’experts com el filòsof Josep Ramoneda, el periodista argentí Martín Caparrós, l’economista francès Serge Latouch, l’ambientòleg Daniel Mira-Salama i la directora de Salut Pública de l’OMS, María Neira. A les seves opinions s’hi afegeixen les històries individuals de diverses persones: dues infermeres catalanes, un metge de Nova York, una refugiada del camp de Mória, un xinès que ha superat el confinament i un dibuixant de campanyes de conscienciació contra el covid-19 de la República Centreafricana, entre d'altres.