La ficció espanyola vol un 2021 amb toc 'vintage'

El 2020 va ser un bon any per a les sèries espanyoles. Ficcions com Antidisturbios van rebre elogis força generalitzats i Patria i Veneno van aconseguir colar-se als rànquings del millor de l'any de publicacions nord-americanes com el New York Times o Vulture. El ritme d'estrenes seguirà sent alt durant el 2021, que arriba amb un toc vintage amb la recuperació de títols ja coneguts. Fem un repàs de les novetats d'aquest any.

'El internado: las cumbres'

Nous misteris adolescents

El internado (2007-2010), la sèrie original d'Antena 3, va donar a conèixer, entre d'altres, Blanca Suárez i Ana de Armas. L'encarregada de fer aquesta nova versió és Amazon Prime Video, que té previst estrenar-la al febrer. La ficció no s'allunya gaire del patró de la sèrie original: l'escenari principal és un internat aïllat situat a prop d'un bosc ple de llegendes. A l'internat hi viuen un grup de nois i noies rebels que protagonitzaran tot tipus d'aventures. Entre les actrius principals de la sèrie hi ha dues intèrprets sorgides de Les de l'hoquei, Asia Ortega, que era la Flor a la sèrie catalana, i Claudia Riera, que interpretava la Gina.

'Los hombres de Paco'

Atresmedia aconsegueix reunir de nou Paco Tous, Pepón Nieto i Hugo Silva

Hem de viatjar fins al 2005 per recordar l'èxit que va ser aquesta comèdia policial protagonitzada per Paco Tous i Hugo Silva. La sèrie va tenir fins a nou temporades, cinc de les quals van aconseguir dades de share per sobre del 20%. En uns anys en què la nostàlgia televisiva s'ha convertit en la norma, Atresplayer Premium, la plataforma de pagament d'Atresmedia, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de recuperar un dels títols més populars del grup de comunicació. La seqüela té l'al·licient de comptar pràcticament amb tot el repartiment original. Al juny Atresmedia confirmava que Hugo Silva i Michelle Jenner tornaran per fer aparicions puntuals i al setembre era Mario Casas qui anunciava que també formarà part del retorn d'una de les primeres sèries de la seva carrera professional.

'Alba'

Un drama turc a l'espanyola

651x366 Elena Rivera a 'Alba' / ATRESMEDIA Elena Rivera a 'Alba' / ATRESMEDIA

El 2020 va ser l'any de la confirmació del fenomen de les telenovel·les turques amb l'èxit de Mujer, però va ser Fatmagül la que va posar la primera pedra per l'eclosió d'aquestes ficcions. Atresmedia, el grup que la va estrenar, li seguirà traient rendiment amb la versió espanyola que va acabar de rodar al desembre. L'Alba del títol estarà interpretada per Elena Rivera, coneguda per haver sigut la Karina de Cuéntame cómo pasó. Com en el cas de Fatmagül, la història comença amb una agressió sexual: l'Alba torna al seu poble per les vacances i durant una nit de festa és atacada per un grup de nois. Tres dels quatre agressors resultaran ser amics del Bruno, el veí de tota la vida de la noia. A diferència del que ha fet amb altres produccions, que les ha estrenat abans a Atresplayer Premium, el grup es reserva Alba per al prime time d'Antena 3.

'Los espabilados'

Albert Espinosa busca un nou 'Polseres vermelles'

L'adolescència és un dels temes que més li agraden a Albert Espinosa. Anys després de l'èxit de Polseres vermelles, el creador torna a la televisió amb Los espabilados, sèrie inspirada en la seva novel·la El que et diré quan et torni a veure. La ficció, que s'estrena el 29 de gener a Movistar+, explica el viatge per Europa de cinc nois que s'escapen del centre psiquiàtric en què estaven ingressats amb l'objectiu de trobar el germà d'un d'ells. Una història d'amistat i bons sentiments a la qual posa música Alfred García, extriunfito de l'edició 2017 , i que compta amb Miki Esparbé com un dels protagonistes adults.

'Sky rojo'

La nova sèrie del creador de 'La casa de papel'

651x366 Les protagonistes de 'Sky rojo' en un moment del rodatge / NETFLIX Les protagonistes de 'Sky rojo' en un moment del rodatge / NETFLIX

Aquest 2021 serà l'any del comiat de La casa de papel, sens dubte un dels grans èxits de la ficció espanyola. Álex Pina, el seu artífex, no es queda sense feina i estrenarà Sky rojo, sèrie que ha creat també per a Netflix –té un contracte d'exclusivitat– amb Esther Martínez Lobato. El nou thriller explica la història de tres dones –una espanyola, una argentina i una cubana– que fugen del proxeneta que les explotava. Amb diversos delictes al seu currículum, la Coral (Verónica Sánchez), la Wendy (Lali Espósito) i la Gina (Yani Prado) són conscients que no podran comptar amb l'ajuda de la policia, una situació que les aboca a plantar cara als seus perseguidors. A part de les tres protagonistes femenines, la sèrie compta amb la participació de Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia i el català Enric Auquer, que ja ha rodat la segona temporada de Vida perfecta (Movistar+).