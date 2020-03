La fira de videojocs E3, cancel·lada pel coronavirus

Les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus també han afectat la fira de videojocs més gran del món. L'E3, que s'havia de celebrar el mes de juny a Los Angeles, ha decidit cancel·lar l'edició d'enguany arran de l'alarma global pel coronavirus, segons ha anunciat a través d'un comunicat. "Després de consultar amb les nostres companyies sobre la salut i la seguretat de tots els membres de la indústria, hem pres la difícil decisió de cancel·lar l'E3 2020", ha indicat aquest dimecres l'organització.

A diferència del que ha passat amb altres cites, l'organització ha deixat clar que l'E3 es cancel·la i no s'ajorna. Tot i així, han explicat que estan buscant opcions alternatives perquè les empreses que havien de participar a la trobada puguin presentar les seves novetats al juny a través d'experiències online. "Ens sap molt de greu no poder celebrar aquest esdeveniment. Però amb la informació que tenim actualment sabem que hem pres la decisió correcta", afegeix l'organització, que ha detallat que anirà ampliant aquesta informació a través del seva web E3expo.com.

La fira E3 és un dels primers esdeveniments programats per a l'estiu que ha estat cancel·lat per por al Covid-19, ja que fins ara tots els actes suspesos –com el festival de música Coachella– s'havien de celebrar a la primavera. Juntament amb el Mobile World Congress, que estava programat per a finals de febrer a Barcelona, l'E3 és un dels esdeveniments tecnològics més importants del món que ha hagut de renunciar a la seva celebració com a mesura de precaució.

L'edició d'aquest any de la fira havia d'acollir llançaments destacats de Microsoft i Sony, que tenien previst presentar la Xbox Series X i la PlayStation 5, respectivament.