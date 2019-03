10 fites dels 30 anys de la web

El 12 de març del 1989 un científic britànic, Tim Berners-Lee, que treballava al CERN -el centre europeu de recerca nuclear amb seu a Ginebra-, va presentar al seu supervisor el projecte de la World Wide Web (WWW), un sistema d’hipertext per publicar documentació a internet i accedir-hi de manera senzilla. El responsable del departament va dir que la proposta de Berners-Lee era “vaga, però interessant”. No s’imaginava gens fins on ens portaria.

30 anys després del seu naixement, és indiscutible que la web ha canviat la nostra manera de viure, relacionar-nos, treballar, consumir, formar-nos i informar-nos. No sempre ho ha fet de manera positiva, fins al punt que Berners-Lee porta una dècada lamentant que el seu invent hagi sigut segrestat per les corporacions i els governs amb finalitats comercials i de vigilància. Mentre decidim si acceptem que segueixi sent així, fem un repàs d’algunes de les fites més destacades de les seves tres dècades d’història.

1989

El projecte original: la definició de l’HTML, les URL i l’HTTP

El document primigeni de la web no només definia conceptes que ara ens resulten familiars, com el llenguatge de programació HTML, les adreces web o URL i el protocol HTTP. També definia l’arquitectura de la informació i les especificacions del programari necessari, tant el servidor en el qual hi hauria els documents com l’aplicació client per veure’ls.

1990

El primer navegador o la porta per accedir a la informació

Un cop creat el servidor en el qual residirien els documents hiperenllaçats, calia una aplicació per consultar-los. A http://worldwideweb. cern.ch/browser podeu fer servir el navegador WorldWideWeb que Berners-Lee va programar a l’ordinador NeXT del seu despatx. Aneu a Document | Open from full document reference, escriviu l’adreça de qualsevol pàgina actual i sabreu com s’hauria vist fa 29 anys en cas d’haver existit.

1991

Neix al CERN la primera pàgina web

Com és natural, la primera web de la història va ser creada al CERN i és un document de text que explica com funciona aquesta “iniciativa de consulta d’informació hipermèdia d’àrea extensa que dona accés universal a un gran univers de documents”. Podeu visitar-la a http://info.cern.ch/hypertext /WWW/ TheProject.html

1992

La primera imatge: un cartell d’un concert

Les Horribles Cernettes era un quartet vocal femení format per empleades del CERN que feien du-duà amb lletres còmiques sobre l’activitat científica de la institució. Les sigles LHC del seu nom coincideixen amb les del Large Hadron Collider, l’accelerador de partícules del centre. Quan Berners-Lee va veure al Mac d’un col·lega el cartell anunciant un concert de les Cernettes, va demanar-li que el pugés al servidor d’aquell sistema que havia inventat, convertint-lo així en la primera imatge publicada en una pàgina web. També era el primer cop que la web es feia servir per informar d’alguna cosa no relacionada amb la física.

1993

La WWW es dona a conèixer al gran públic

El 30 d’abril, el CERN va notificar en un comunicat “a qui hi pugui estar interessat” que el seu programari relacionat amb la WWW -el servidor web, l’aplicació client i les biblioteques de codi comú- ja es podia utilitzar, duplicar, modificar i redistribuir sense haver de demanar-los permís ni pagar cap llicència. Sense aquella decisió, internet mai hauria arribat a ocupar el lloc que té en les nostres vides.

1994

El primer blog i el primer servei d’allotjament

El periodista nord-americà Justin Hall està considerat el primer bloguer de la història, des que va començar a recollir a la pàgina Links from Underground (visible a http://www.links.net/vita /web/start/original. html ) enllaços a pàgines web que considerava d’interès, combinats amb textos sobre la seva vida personal.

El blog primigeni de Hall estava allotjat al Mac PowerBook de la seva habitació d’estudiant, connectat a la xarxa universitària, però pocs mesos després qualsevol internauta va poder publicar les seves pròpies pàgines al primer servidor públic: GeoCities. Inicialment el contingut s’organitzava per categories batejades amb noms de llocs reals relacionats: les pàgines d’entreteniment anaven a Hollywood i les d’informàtica a SiliconValley.

1995

El primer ‘wiki’, l’eina per a l’edició col·laborativa

El programador nord-americà Ward Cunningham va crear el software WikiWikiWeb per facilitar les tasques d’edició col·laborativa en grups tancats de treball. El nom procedeix de la paraula wiki ( ràpid, en hawaià). La popularitat del sistema va arribar sis anys més tard, quan Jimmy Wales i Larry Sanger van adoptar la variant MediaWiki per impulsar el seu projecte Wikipedia d’enciclopèdia oberta a les aportacions del públic, i que ara és la cinquena web més visitada d’internet.

1996

Hotmail, el primer servei de correu web

La majoria dels internautes que encara ens comuniquem per correu electrònic ho fem mitjançant serveis web com Outlook o Gmail, perquè permeten accedir a la nostra bústia des de qualsevol lloc. El precursor de tots ells és HoTMaiL, que originalment s’escrivia així en honor a les sigles HTML del llenguatge que hi ha a sota de qualsevol pàgina web. Hotmail va ser comprat per Microsoft un any després de néixer.

1997

Abans de Facebook va existir SixDegrees, la primera xarxa social

La primera comunitat digital en què els usuaris podien crear un perfil personal i establir amistats digitals a partir de relacions escolars no va ser ni MySpace ni Facebook, sinó SixDegrees ( http://sixdegrees.com ). Segueix funcionant, i ara, com aleshores, per entrar-hi cal que t’hi convidi algú que ja en sigui membre.