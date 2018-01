‘El foraster’ arrenca temporada des del barri de la Mina

Quim Masferrer engega de nou la pick-up i comença un altre dels seus periples per Catalunya, el sisè ja des que es va convertir en El foraster. L’humorista obre el curs avui (22.45 h) en una destinació allunyada sociològicament dels pobles d’interior que s’associen generalment al programa: la Mina, el barri més idiosincràtic de Sant Adrià de Besòs. Allà coneixerà el Tío Lele, un dels patriarques més carismàtics del barri, que li donarà uns quants consells de supervivència. I funcionaran: tot i començar trobant-se més foraster que mai, acabarà sentint-se un més del barri.

El campió olímpic Gervasio Deferr, exgimnasta establert ara a la Mina, és un dels personatges que explicarà el barri. També ho faran el Jamonero -l’home que més hi entén d’ocells de Catalunya- i l’Antònia i l’Angelita, nascudes a Vic i a Màlaga respectivament, que es van fer amigues fa seixanta anys a les barraques del Camp de la Bota i segueixen sent-ho avui dia.

Altres singularitats d’aquesta sisena temporada d’ El foraster és la convivència, durant dos dies, amb sis monges en un antic convent de clausura dedicat a sant Daniel, en una vall coneguda com “el pati del darrere de Girona”. Altres destinacions seran Castellfollit del Boix (Bages), on veurà perillar la seva vida, o bé Cornudella de Montsant (Priorat), on descobreix que l’escalada no és el seu fort. Així mateix, mostrarà com és viure al costat d’una central nuclear, en la seva visita a Ascó (Ribera d’Ebre). I, finalment, a la Vall d’en Bas (Garrotxa), assistirà a un dels concursos més especials d’una zona amb molta tradició pagesa: la Festa de la Dalla.

Amb sis capítols i un setè de resum, aquesta serà la temporada més curta d’ El foraster -en altres ocasions ha tingut de 8 a 12 episodis-, un programa que ha aconseguit altes quotes de pantalla per a TV3. L’últim curs, per exemple, va assolir un 21,1% de share i va marcar 535.000 espectadors de mitjana. El rècord el va fer al 2016, amb la visita a Castellar de n’Hug, que es va enfilar fins als 829.000 televidents i es va convertir en el programa d’entreteniment més vist a Catalunya aquell any.

L’arrencada de la sisena temporada del programa coincideix amb la setmana que El foraster ha estat guardonat amb el Toni d’Honor de Taradell 2018, en el marc de la festa dels Tonis d’enguany.