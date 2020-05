La forja dels herois cassolaires: aquests no són radicals

260x366

Aquests no són radicals. Ni adoctrinats. I els partits que atien les seves exquisides cassolades no "agiten el carrer". La construcció mediàtica dels herois del barri de Salamanca –i el seu amarg contrast amb com es van tractar les manifestacions del Procés– donaria per a una tesi doctoral sobre la capacitat del llenguatge per conformar realitats o, almenys, imaginaris. El Mundo fa un (publi)reportatge sobre els manifestants, amb crida a portada: "El discret grup que està al darrere de les cassolades". De la lectura del text es dedueix que aquesta discreció es refereix al fet que els seus membres utilitzen alta tecnologia per organitzar les seves sofisticades accions lluny de l’escrutini públic, gràcies a una secretíssima aplicació: el WhatsApp. També tenen un Twitter on donen la matraca unes 200 vegades per setmana, com diu el reportatge, però bé... Com acostuma a passar, ningú dona la cara, però ells s’autoqualifiquen com a "patriotes amb valors" i el diari els compra la definició. Parlen amb una responsable, de qui diuen que és "advocada, analista de defensa i amb ascendència militar". Ells es desvinculen de qualsevol partit polític tot i que, al penúltim paràgraf, s’admet també que Vox està animant totes aquestes concentracions. Al capdavall, la formació ultradretana arriba al 31% dels vots en alguns dels carrers rebels.

Tot l’article està empeltat de simpatia cap a una gent que s’apropia del concepte de llibertat per apropiar-se de la llibertat dels altres (en concret, de la llibertat que dona viure sense estar infectat perquè un indocumentat ha decidit ell quines mesures sanitàries són necessàries). Quan un diari anima que se segueixi l’exemple del barri de Salamanca, dedicant mitja pàgina a "Les protestes es propaguen per tota Espanya", ¿no està sent profundament irresponsable?