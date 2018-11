La fortuna del nou amo de ‘Fortune’

El grup editor Meredith ha anunciat que es desprèn de la revista Fortune. El comprador és Chatchaval Jiaravanon, el fill de Sumet Jiaravanon, que al seu torn és el president executiu del grup Charoen Pokphand, el conglomerat tailandès més important. L’import de l’operació, segons revelava la mateixa revista, era de 150 milions de dòlars. La venda es tancarà abans d’acabar l’any i Fortune explicitava que es tractava d’una inversió de caràcter personal. El nom de Chatchaval Jiaravanon se suma, doncs, als dels milionaris que provenen de sectors aliens a la comunicació i els últims anys han adquirit mitjans. És el cas de Jeff Bezos (d’Amazon a The Washington Post ), Daniel Kretinsky (d’un imperi energètic a Le Monde ), John Henry (dels Red Sox al Boston Globe ), Patrick Soon-Shiong (d’una farmacèutica al grup Tribune) o, molt més polèmic, Sheldon Adelson (d’un conglomerat de casinos al diari Las Vegas Review-Journal ).

Meredith es desfà així d’una de les capçaleres històriques, fundada fa 88 anys i famosa per la llista que fa de les fortunes més prominents del món. No haurà estat ni un any en la seva carpeta de publicacions: el grup la va adquirir al gener, com a part de l’editora Time Inc., valorada aleshores en 1.800 milions de dòlars. Dos mesos després de signar va anunciar que es desprendria d’alguns dels títols més veterans, com ara Time (que va col·locar al CEO de Salesforce, Marc Benioff, un altre milionari amb ambicions mediàtiques), Money o Sports Illustrated.

Pel que fa als futurs nous amos de Fortune, han fet els diners amb un grup que inclou empreses de telecomunicació, alimentàries, botigues, automoció, finances i farmacèutiques. Jiaravanon diu que vol fer que Fortune sigui més forta digitalment i expandir-se pel món.

Un milió de mecenes per al ‘Guardian’

La directora del Guardian, Katharine Viner, anunciava dilluns que el diari havia superat la marca d’un milió de contribuents a la seva causa periodística. A diferència de la major part dels mitjans anglosaxons, el bicentenari diari manté els continguts en obert, accessibles per a tothom, però al final de cada article demana el suport ocasional o regular dels lectors, sigui en forma de subscripció o de donatiu.

En una peça d’opinió, Viner recordava que el diari té una tendència progressista, i reflexionava: “Volíem que el nostre periodisme seguís aspirant a ser global, gratuït i accessible per als nostres lectors, sense restringir-lo només a aquells que poden permetre’s pagar-lo”. Segons explica, les donacions han arribat de més de 180 països, de manera que la voluntat de globalitat es pot donar per acreditada. A partir d’aquí, Viner -que va arribar al càrrec fa tres anys i mig- creu que el diari deixarà de tenir pèrdues l’abril del 2019.

Nielsen mesurarà audiències LGTBI

La segmentació d’audiències permet arribar a públics més concrets i per això Nielsen ha anunciat que començarà a estudiar els hàbits de consum mediàtic de les persones LGTBI. Concretament, ha distribuït audímetres en cases on viuen parelles del mateix sexe per poder tenir els shares d’aquest col·lectiu. El remake de la sèrie dels anys 90 Murphy Brown és el que de moment lidera el rànquing d’emissions més vistes: el 13,67% de les famílies LGTBI van sintonitzar amb aquesta comèdia de la CBS. La seguien Manifest (11,72%), American Horror Story (9,54%), This is us (9,54%) i The Big Bang theory (9,19%).

“A mesura que el mercat dels mitjans segueix evolucionant, els nostres clients busquen cada cop més comprendre millor consumidors de tota mena”, explicava a Variety Brian Fuhrer, vicepresident de Nielsen.

Una vacuna contra la manca d’expertes

El Financial Times ha instal·lat una eina informàtica que automàticament avisa els seus redactors si als articles hi surten massa homes citats. És part de l’estratègia del diari per augmentar la presència d’expertes, ja que només un 21% de la gent a qui se cita en el mitjà són dones. El diari -que cobreix sectors molt dominats pels homes- vol fer un canvi en aquest sentit i atraure un nou públic femení.

El ‘Daily Mail’ es vol quedar el diari ‘i’

Informàvem en aquesta secció que el diari britànic i busca comprador. Els propietaris del Daily Mail han expressat el seu interès per aquesta publicació, que té un format àgil i popular però amb els estàndards periodístics dels diaris de qualitat. El període de recepció d’ofertes encara està obert.