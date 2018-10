Un fotomuntatge covard a l''Abc'

260x366 portada abc 22 octubre 2018 portada abc 22 octubre 2018

Fotomuntatge quasi lisèrgic a la portada de l''Abc'. El titular és “La universitat que va doctorar Sánchez eludeix impostos a través de Nova Zelanda”. I els elements gràfics són una bandera de Nova Zelanda –així, flotant en la primera pàgina– i dos personatges vestits amb docta toga que encaixen les mans mentre, amb l'altra mà, l'un li dona a l'altre un títol universitari on hi ha enrotllat i subjectat amb una goma elàstica un petit feix de bitllets de cinquanta euros. Evidentment, el titular “La Camilo José Cela elueix impostos” –perquè és aquesta i no cap altra la notícia– no tindria cap opció d'assolir honors de portada a l''Abc'. Si ha aconseguit el lloc d'honor és perquè hi poden posar Sánchez, encara que sigui de manera molt tangencial. Perquè se suposa que han doctorat uns quants milers d'estudiants. I, en tot cas, la imatge en realitat no il·lustra la notícia que donen, sinó que suggereix la compra d'un títol. (Però, si t'atures tres segons a pensar-hi... ¿com és que qui rep el títol és qui cobra els diners? ¿És el canvi, potser? Ja he dit que la composició estava al punt de la lisèrgia). En tot cas, és especialment covard fer-li dir a un fotomuntatge matusser el que no goses escriure amb lletra impresa.

Khashoggi

Merkel no vendrà armes a l'Aràbia Saudita pel cas Khashoggi. França i el Regne Unit també han emès condemnes dures. Serà interessant veure fins a quin punt la premsa de Madrid farà pujar els colors a la posició espanyola en aquest afer, tenint en compte els interessos econòmics creuats i el paper de la monarquia en tot plegat. Quan Sánchez va ser entrevistat per Ana Pastor a La Sexta, abans d'aquest escàndol, ja es va veure que l'assumpte incomodava. ¿Espanya i la seva premsa seran capaços d'anar més enllà de la gratuïta condemna a l'assassinat?