Un drama francès sobre la immigració guanya el Festival Zoom

La pel·lícula per a televisió 'Le temps des égarés' va rebre ahir nit el premi a la ficció de l'edició d'enguany del Festival Zoom, el certamen internacional de ficció televisiva que s’organitza anualment a Igualada des del 2003. En el context de la crisi dels refugiats, el film francès, dirigit per Virginie Sauveur, retrata la complexitat de la immigració i les controvèrsies derivades de la llei d'asil del país gal.

La pel·lícula va rebre un segon guardó que va anar a parar a mans de Claudia Tagbo, l'actriu francesa nascuda a Costa de Marfil que interpreta la Sira, una exrefugiada que parla sis idiomes i treballa com a traductora per a l'OFPRA, l'Oficina Francesa per a la Protecció de Refugiats i Apàtrides. Tot i el seu passat, la protagonista extorsiona les persones que busquen asil a França per ajudar-los a adaptar el seu relat com a víctimes d'un conflicte i, així, obtenir més fàcilment l'estatus oficial de refugiat.

La ficció catalana també va tenir presència en el palmarès, i els actors Candela Serrat i Nao Albet és van endur una menció especial en la categoria d'interpretació pel seu treball a 'Cançó per a tu', telefilm de TV3 ambientat en el tardofranquisme. El premi a la millor producció catalana va ser per a 'La dona del segle', de Sílvia Quer. Pel que fa als formats de no-ficció, inclosos per primer cop aquest any en la selecció del festival, el premi al millor nou programa va recaure en 'La Resistencia' (Movistar+ i El Terrat), mentre que 'Polònia' va ser reconegut com a millor espai consolidat. Finalment, Laura Rosel es va endur el premi a la millor conducció de programa per la seva tasca al capdavant de 'Preguntes freqüents'.