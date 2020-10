La franquícia ‘The walking dead’ s’amplia amb una nova generació

Els zombis tenen vides infinites, o això és el que creuen els responsables de The walking dead, que no tenen cap problema per seguir parint spin-offs de la sèrie que va tornar a posar de moda els morts vivents i els escenaris postapocalíptics. Ara és el torn de The walking dead: world beyond, que s’estrena avui en quatre canals simultàniament, AMC, Sundance TV, Dark i XTRM (disponibles en plataformes com Movistar+ o Orange TV). Quina és la diferència entre la sèrie matriu i aquesta nova aventura? Els protagonistes són els joves, en aquest cas dues germanes, l’Iris (Aliyah Royale) i la Hope (Alexa Mansour), que abandonen la seguretat de casa seva acompanyades per dos amics, l’Elton i el Silas (Nicolas Cantu i Hal Cumpston). Fora de les fronteres de la seva comunitat, s’enfrontaran a diversos perills, com els morts vivents, o l’Elizabeth (Julia Ormond), la misteriosa dona al capdavant de l’organització que controla el nou món.

Pel punt de partida de la sèrie i per la joventut dels seus protagonistes, l’ spin-off fa pensar en referents del cine d’aventures dels anys 80 com ara Compta amb mi, tal com reconeixia el creador Matt Negrete a la revista Entertainment Weekly. “El que m’emocionava més era la idea de tenir un grup de personatges més joves que, en resum, són la primera generació nascuda durant l’apocalipsi. Veure el món a través dels seus ulls i explicar una història de creixement enmig de l’apocalipsi és el que podia fer destacar la sèrie”, diu Negrete.

Una sèrie de dues temporades

A diferència de la sèrie mare, aquest spin-off neix amb un final ja marcat. The walking dead: world beyond només tindrà dues temporades perquè es va decidir així abans de començar la producció. “Podríem escriure sobre aquests personatges eternament, però alhora està molt bé dedicar-se a una sèrie des del principi al final sabent com l’acabaràs”, diu el creador, que no vol desvelar com serà aquest final.

El nom més conegut del repartiment de l’ spin-off és el de Julia Ormond. L’actriu, que va tenir el seu pic de popularitat als 90 amb Llegendes de passió, assegura que el que més li va interessar de la sèrie és que se centrés en una generació jove. “Per a ells és com «D’acord, boomers. Ho vau fer fatal. Ara ens toca a nosaltres salvar el món». Tindrà aquest to totalment”, explica l’actriu.

L’estrena de l’spin-off coincideix amb l’emissió a Fox de l’últim episodi de la desena temporada de la sèrie mare, The walking dead. Aquest capítol arriba amb mesos de retard, ja que es va haver d’ajornar a causa del coronavirus.Fox no només té prevista l’emissió del capítol final sinó que, a més, avui també farà una marató especial amb la qual els fans podran recuperar els episodis anteriors de la desena temporada. Aquesta estratègia és una manera de tenir enganxats els seguidors, que saben que no els queda gaire temps per seguir gaudint dels zombis.

I és que els responsables de The walking dead han anunciat que la sèrie s’acomiadarà amb l’onzena temporada, que no s’estrenarà aquest mes com estava previst sinó el 2021 per culpa de la pandèmia. Per compensar l’espera, l’entrega tindrà sis episodis més de l’habitual. En total seran 24 capítols: els 12 primers es veuran el 2021 i els 12 finals arribaran el 2022.

L’adeu de The walking dead no significa que els fans dels zombis es quedin orfes d’emocions. A part dels dos spin-offs ja en marxa -a més de World beyond també continua Fear the walking dead -, la franquícia prepara dues noves incursions en l’univers dels còmics de Robert Kirkman. Una de les noves sèries que estan en preparació tindrà com a protagonistes Norman Reedus i Melissa McBride, que continuaran interpretant els personatges de Daryl Dixon i Carol Peletier. “La relació del Daryl amb la Carol sempre ha sigut la meva preferida. M’agrada molt com aquests dos personatges interaccionen i es relacionen a molts nivells i tinc moltes ganes de veure què faran a partir d’ara”, explicava Reedus després que es fes oficial l’interès per seguir amb els dos personatges. La nova producció, que encara no té títol, no s’estrenarà fins al 2023 i només tindrà dues temporades. L’altre projecte al forn és Tales of the walking dead, una antologia que s’estructurà en episodis individuals o arcs narratius centrats en personatges nous o ja existents i els seus orígens.

‘Fear the walking dead’ estrena sisena temporada

L’octubre serà un mes de zombis. A més de l’estrena de World beyond i l’últim episodi de The walking dead, també arribarà la sisena temporada de Fear the walking dead, el primer spin-off que va néixer de la sèrie mare. La nova entrega, que es podrà veure al canal AMC, retroba el grup de supervivents, que ara estan dispersos per diferents assentaments després de ser separats per la Virginia (Colbie Minifie). La seva nova vida els posarà a prova: alguns se sentiran atrets per l’estabilitat i les oportunitats que ofereixen les comunitats de la Virginia, altres es revelaran contra les seves imposicions i alguns se sentiran enfonsats.

La dispersió del grup protagonista farà que la sisena temporada tingui un estil narratiu diferent. Cada episodi se centrarà en una parella diferent, en comptes d’anar saltant de personatge en personatge. La principal incògnita de la temporada és saber si el Morgan ha aconseguit sobreviure o no.