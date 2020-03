La frivolitat a l’hora de tractar els altres d’infecciosos

El coronavirus ha inaugurat un subgènere periodístic: el de l'acusació indiscriminada d'agent infecciós. Es tracta d'assenyalar algú que et caigui malament i dir que ha sigut ell qui ha encomanat el virus a tal o tal altra persona. Ho llegeixo al Daily Mail, per exemple: "¿Pot ser aquesta la revenja definitiva pel Brexit? El coronavirus que ha deixat fora de combat Boris Johnson podria haver-se infiltrat en el cercle interior de Westminster a través del cap de negociacions per al Brexit de la UE, Michael Barnier, segons una teoria". Pots publicar qualsevol bajanada si hi afegeixes al final "segons una teoria". És el cunyat invisible que nia en algunes redaccions. Fins i tots pots suggerir que un sol home ha aconseguit infectar tota una ciutat. Ho feia El Español, amb el fantabulós titular "Perpinyà, la ciutat que va acollir el míting de Puigdemont, declarada en toc de queda". Ho veieu? Acolliu trobades de desafectes al règim i us passa el que us passa. El periodisme de ventilador és fàcil: només cal juxtaposar dues coses sense cap prova que tinguin relació l'una amb l'altra, agafar un grapat de femta fresca i engegar la màquina: alegria per a tothom!

Àlbum de titulars

Un parell de titulars amb l'esperança d'arrencar un somriure. A 20 minutos llegeixo: "Bustamante rep la visita de dos ànecs a la seva piscina: «La natura torna al seu ésser, una cosa bona de la quarantena»". Tremola, Coelho, que et surt competència. I, a l'espera de trobar un remei o una vacuna efectius, el Guardian consigna els intents no del tot reeixits: "Un astrofísic acaba amb imants encallats nas amunt mentre inventava un giny contra el coronavirus". L'espècie humana, i la periodística, no deixaran mai de sorprendre.