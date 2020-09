Una exposició itinerant i virtual commemora els 15 anys de la Fundació. cat

El 16 de setembre va fer 15 anys de l'aprovació del domini d'internet .cat, el primer dedicat a una llengua i una cultura, en aquest cas, la catalana. Per commemorar aquesta efemèride, la Fundació .cat, encarregada de la gestió d'aquest domini, ha organitzat l'exposició Ànima. 15 anys de la Fundació .cat, que fins al 12 d'octubre es pot visitar al Palau Robert de Barcelona i que a partir de llavors i fins a finals del 2021 s'instal·larà en altres punts del territori de parla catalana. A més, l'exposició també es pot visitar virtualment al portal 15anys.cat.

Segons la Fundació, aquesta exposició "pretén ser el reflex de l'ànima de l'entitat, una ànima entesa com tot allò que uneix els catalanoparlants, quelcom intangible però que sí que podem sentir: la nostra llengua i la nostra cultura, la nostra història i el nostre futur". En recórrer la mostra, el visitant viatjarà per la història del domini .cat i coneixerà "la principal tasca" de la Fundació: "Fomentar, impulsar i facilitar l'ús del català a internet com a eina de normalització lingüística i com a element indispensable per seguir reforçant la cultura catalanoparlant a la xarxa". L'exposició proposa també un joc interactiu mitjançant el qual els visitants podran saber "quina és la seva ànima digital". Aquest joc també és accessible des del mateix portal en què es pot visitar l'exposició virtualment.

A l'acte de celebració del 15è aniversari del domini .cat, celebrat als jardins del Palau Robert, el president de la Fundació .cat, Carles Salvadó, va subratllar que "la creació del .cat va ser un cas d’èxit i un triomf per a la comunitat catalanoparlant", i que "avui en dia segueix sent un referent mundial”. L'acte va comptar amb la participació del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i de Vinton Cerf, que presidia l'ICANN quan aquesta organització va aprovar el domini .cat i que ara és el Chief Internet Evangelist de Google.

Actualment, segons dades de la Fundació .cat, hi ha registrats 108.422 dominis d'internet que utilitzen el .cat, lleugerament per sota del màxim de 110.129 a què es va arribar l'any 2017.