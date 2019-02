La sèrie futurista ‘The expanse’ aterra a Amazon

La sèrie de ciència-ficció 'The expanse' s'instal·larà a partir d'aquest divendres a Amazon Prime Video. De moment s'hi podran veure les tres primeres temporades, però la plataforma té previst estrenar-ne una quarta aquest mateix any, en una data que encara no s'ha concretat.

La sèrie, estrenada a la cadena nord-americana Syfy el 2015, formava part fins ara del catàleg de Netflix, però quan Syfy va anunciar l'any passat la cancel·lació de la producció, després de tres temporades, Amazon va anunciar que en compraria els drets per produir-ne una nova entrega, que s'està rodant des de l'octubre. A més, també es va garantir l'explotació en exclusiva de les tres temporades existents arreu del món, cosa que es farà efectiva a partir d'ara.

‘The expanse’, basada en la sèrie de novel·les homònima de James S.A. Corvey, s'ambienta en un món futur en què tot el Sistema Solar ha sigut colonitzat pels humans i en què la Terra i Mart estan al caire d'una guerra davant l'escassetat de recursos naturals.