Gabriela Cañas, nova presidenta d'Efe després d'un cessament agre

La periodista i escriptora Gabriela Cañas serà la nova presidenta de l'agència Efe. És la persona designada pel govern espanyol per substituir Fernando Garea, que aquest dilluns ha comunicat a la redacció que dissabte el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, li havia fet saber que l'executiu havia aprovat el seu cessament.

Cañas, nascuda a Conca el 1957, serà la primera dona que presidirà l'agència en els seus 80 anys d'història. Llicenciada per la Universitat Complutense de Madrid, va iniciar la seva carrera periodística al Diario de Cádiz i a Informaciones, però la major part de la seva carrera l'ha desenvolupat a El País, on va ser cap de les seccions de Madrid i de Societat, corresponsal a Brussel·les i a París i editorialista. Actualment ocupa el càrrec de subdirectora de l'escola de periodisme del diari de Prisa. Entre el 2006 i el 2008 va ser directora general d'Informació Internacional de la secretaria d'Estat de Comunicació, i el 2011 va formar part de la comissió per a la modernització del llenguatge jurídic. Guanyadora del premi La Dona a la Unió Europea, atorgat el 2002 per la Comissió Europea, i del premi Meridiana de la Junta d'Andalusia (2011), té també una faceta com a escriptora i és autora de la novel·la Torres de fuego.

Fonts del govern espanyol han explicat que entre les seves prioritats al capdavant d'Efe hi haurà "la consolidació i modernització" de l'agència perquè continuï sent una "referència" informativa tant a Espanya com a l'estranger. Bona part de l'activitat de l'empresa es desenvolupa a l'Amèrica Llatina.

"No som l'agència del govern"

El nomenament de Cañas (que haurà de ser validat per la comissió de nomenaments del Congrés, i posteriorment, aprovat pel consell d'administració de l'agència) s'ha anunciat poca estona després que transcendís el missatge que el seu antecessor, Fernando Garea, ha fet arribar als treballadors d'Efe per comunicar-los la seva destitució. L'escrit inclou crítiques implícites al govern espanyol i insinua que el motiu pel qual l'han apartat del càrrec és que no havia acceptat sotmetre's a les directrius governamentals.

651x366 Fernando Garea, en l'acte de celebració dels 80 anys de l'agència Efe / EFE Fernando Garea, en l'acte de celebració dels 80 anys de l'agència Efe / EFE

"[Els treballadors d'Efe] tenen molt clar, ells sí, que una agència pública de notícies no és una agència de notícies del govern. Ho repeteixo i ho subratllo perquè és oportú: ens ensenyen que una agència pública de notícies no és una agència de notícies del govern, ni tan sols una agència oficial", diu el document.

Garea va ser escollit president, a proposta del govern espanyol, el juliol del 2018, poques setmanes després de l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa. En el seu comunicat recorda que en aquell moment va afirmar: "Si a l'acabar el meu mandat algú se sent molest, m'agradaria que fos abans el poder qui estigués molest amb la meva gestió que no pas l'oposició. Crec que aquesta és l'essència d'un mitjà públic". "Crec oportú recordar ara aquell compromís que vaig assumir", afegeix el president sortint.

En el missatge enviat a la plantilla, el periodista també assenyala que considera "imprescindible" la "desgovernamentalització" d'Efe, i en aquest sentit recorda que, uns mesos després de ser nomenat, va aconseguir que tots els grups parlamentaris signessin un document en què es comprometien a "promoure l'elecció parlamentària dels presidents" de l'agència. Actualment, aquesta designació és competència del govern, i el Congrés, a través de la seva comissió de nomenaments (i no pas del ple, que no té res a dir-hi), simplement es limita a certificar si la persona escollida incorre en algun tipus d'incompatibilitat. Finalment, el nomenament l'aprova el consell d'administració d'Efe, que està format íntegrament per càrrecs tècnics del govern espanyol.