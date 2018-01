La gala dels Gaudí lidera el ‘prime time’ amb comoditat

260x366 David Verdaguer recull el Gaudí al millor actor / MARTA PÉREZ / EFE David Verdaguer recull el Gaudí al millor actor / MARTA PÉREZ / EFE

La cerimònia de lliurament dels premis Gaudí va liderar el 'prime time' de diumenge. La gala presentada per David Verdaguer va tenir de mitjana 377.000 espectadors i un 17,4% de quota de pantalla, un resultat molt similar al de l’any passat, i va superar fàcilment tots els seus rivals des del primer fins a l’últim minut.

La transmissió de TV3 va ocupar el tercer lloc del rànquing diari, només per darrere dels 'Telenotícies' i just per davant del Barça-Alabès de Lliga, que va aportar 356.000 espectadors i un 11,6% de 'share' a Movistar Partidazo. També va fer un bon paper 'Salvados', que malgrat competir directament contra el futbol va aconseguir 339.000 seguidors i un 10,8% de quota i va completar el 'top 5' de la jornada.