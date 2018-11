La policia garantirà la seguretat de l'actuació de Dani Mateo a València

El delegat del govern espanyol al País Valencià, Juan Carlos Fulgencio, ha assegurat que dissabte que ve la policia garantirà la seguretat de l'actuació de l'humorista català Dani Mateo a València perquè qui vulgui "gaudir de la cultura, entesa com cadascú desitgi, ho pugui fer".

Fulgencio s'ha pronunciat així en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània quan se li preguntat sobre l'espectacle 'Nunca os olvidaremos', protagonitzat per Mateo i els també còmics Raúl Cimas i José Juan Vaquero, que es va suspendre ara fa uns dies al Teatre Olympia de València arran de les amenaces de formacions d'extrema dreta com Espanya 2000 i de multitud de telefonades de suposats espectadors queixant-se per la funció, que finalment tindrà lloc aquest dissabte al Palau de la Música de València.

La crida al boicot per part de formacions ultra es va produir després del gag d''El intermedio' en què Dani Mateo es va mocar amb la bandera d'Espanya, una actuació que fins i tot arribarà als tribunals de justícia. Alternativa Sindical de Policía, un sindicat de la Policia Nacional, ha presentat una denúncia contra l'humorista perquè considera que va incórrer en "els delictes tipificats als articles 543 i 510 del Codi Penal", segons va explicar l'entitat en un comunicat.

El govern espanyol assegura que no va aconsellar la suspensió de la funció

Preguntat sobre si la delegació del govern espanyol va recomanar la suspensió de l'actuació de Dani Mateo, Juan Carlos Fulgencio ha negat aquesta opció, tot i que ha precisat que es va traslladar al teatre "la necessitat de tenir temps" per "estudiar" la situació, perquè no es tenien les dades sobre d'on provenien les amenaces". Amb tot, Fulgencio ha defensat que a l'empresa "se li va oferir sempre l'oportunitat de garantir la realització de l'espectacle".