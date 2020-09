Amazon prepara una docusèrie sobre els GEO de la Policia Nacional

Per convertir-se en membre dels GEO, els Grups Especials d’Operacions de la Policia Nacional, cal superar un duríssim procés de selecció que dura set mesos i que posa al límit els aspirants, que són “sotmesos a un estrès extrem, privats de son i exposats a condicions inaguantables”. Mostrar com són aquestes proves i com s’hi enfronten els candidats és l’objectiu de GEO: Más allá del límite, una sèrie documental que prepara Buendía Estudios ( la productora que comparteixen Atresmedia i Telefónica) i que s’estrenarà a Amazon.

“Els espectadors de tot el món podran accedir per primer cop a un procés que no s’ha vist en els 40 anys d’existència del GEO”, destaca Ignacio Corrales, director general de la productora, i afegeix que el format aposta per “una nova manera de narrar i d’entendre el gran documental d’entreteniment”. “És una producció plena d’acció, adrenalina, tensió i competició”, diu la directora de sèrie europees d’Amazon, Georgia Brown.