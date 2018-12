Els germans Torres tanquen el seu programa de cuina a TVE

'Torres en la cocina' desapareixerà de la graella de La 1 d’aquí tres mesos. Els xefs Sergio i Javier Torres han anunciat a través d’un comunicat que, després de tres anys proposant receptes als espectadors, ha arribat el moment de “fer una pausa” que els permeti centrar-se en els seus “projectes fora del món de la televisió”.

(II) Tras un año de vértigo, donde hemos lanzado el restaurante “ALAS” en el Aeropuerto de Barcelona y nuestro proyecto más ambicioso y personal “COCINA HERMANOS TORRES”; con el que ya hemos conseguido dos estrellas Michelin, sentimos que es momento de hacer una pausa. — Hermanos Torres (@HermanosTorres) 11 de desembre de 2018

(IV) Tal y como tenemos pactado, nos seguiremos viendo a diario hasta el próximo mes de marzo, a partir de entonces pondremos la mirada en otros objetivos y continuaremos trabajando en planes que nos vuelvan a juntar con todxs vosotrxs en un futuro próximo. — Hermanos Torres (@HermanosTorres) 11 de desembre de 2018

(V) No es un adiós al mundo audiovisual, es un hasta luego. Gracias a todos y todas por el cariño y amor que nos habéis brindado durante todo este tiempo. Abrazos enormes.



Javier y Sergio Torres. — Hermanos Torres (@HermanosTorres) 11 de desembre de 2018

“Tal com tenim pactat, ens continuarem veient cada dia fins al març, però a partir de llavors posarem la mirada en altres objectius”, expliquen els bessons cuiners, que no descarten tornar a posar-se davant les càmeres més endavant. “No és un adeu al món audiovisual, és un fins aviat”, remarquen, i afegeixen que, per a ells, el programa ha sigut “una experiència meravellosa” i “un aprenentatge continu”.

'Torres en la cocina', produït per Lavinia, es va estrenar el setembre del 2015 i s’emet de dilluns a divendres a les 13.20 h. Aquesta temporada té, de mitjana, 400.000 espectadors i un 6,5% de quota de pantalla a Espanya.