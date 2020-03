Google donarà 10 milions de dòlars per facilitar l'educació a distància a causa del coronavirus

Google ha anunciat aquest dilluns dues iniciatives destinades a facilitar l'educació a distància, en un moment en què la pandèmia de coronavirus ha convertit aquesta forma d'ensenyament en l'única opció disponible en molts llocs del planeta. "La meitat de la població estudiantil del món no pot assistir a l'escola. Els educadors s'enfronten al desafiament d'ensenyar de forma remota a una escala sense precedents i, en alguns casos, per primera vegada", assenyala el gegant d'internet en un comunicat que ha penjat al seu blog.

La primera de les mesures que Google ha posat en marxa és la plataforma Teach From Home [ensenya des de casa], que la companyia presenta com "un centre de recursos amb informació, consells, capacitació i eines de Google for Education per ajudar els mestres a continuar ensenyant". El servei, disponible actualment en una dotzena de llengües, s'ha creat amb el suport de l'Institut de Tecnologies de la Informació en Educació de la Unesco, i ofereix consells i tutorials per fer classes a través de videotrucades o d'altres suports, per proposar als alumnes exercicis i debats a distància i per mantenir el contacte amb els estudiants, els seus pares i els altres mestres.

Segons Google, de moment ofereix només una "descripció general" sobre com iniciar-se en l'ensenyament a distància, però seguirà "evolucionant". En aquest sentit, la companyia demana als mestres que li facin arribar els seus comentaris per fer-lo "més útil".

Un milió per a la Khan Academy

L'altra iniciativa que ha anunciat la companyia és la creació d'un fons d'educació a distància, dotat amb 10 milions de dòlars, orientat a "donar suport a les organitzacions de diferents parts del món que estan ajudant els professionals de l'educació amb recursos necessaris per donar als nens l'oportunitat de continuar amb el seu aprenentatge, especialment aquells de comunitats més desafavorides". La primera entitat que rebrà diners d'aquest fons (que forma part d'un pla d'acció de 50 milions de dòlars que Google va posar en marxa per respondre a la crisi del covid-19) és Khan Academy, una organització educativa sense ànim de lucre, amb seu als Estats Units, que té l'objectiu de fer arribar formació gratuïta a qualsevol persona del món a través d'internet.

Aquesta entitat rebrà un milió de dòlars, que ha de servir per "oferir als alumnes afectats pel tancament d'escoles pel covid-19 els recursos necessaris per realitzar l'aprenentatge en remot". A més, està previst que "voluntaris de Google" ajudin la Khan Academy a "proporcionar recursos per als professors en més de 15 idiomes diferents", la qual cosa permetrà que els continguts d'aquest portal arribin a "més de 18 milions de comunitats d'estudiants de tot el món cada mes".

A més d'aquestes dues iniciatives, Google recorda que al llarg de l'última setmana ha creat "nous recursos d'aprenentatge a distància", entre els quals hi ha diversos materials de formació, una llista d' aplicacions útils, un centre d'aprenentatge a YouTube, un blog i seminaris web. A més, fins a l'1 de juliol l'aplicació de videoconferències de la companyia, Meet, ofereix gratuïtament les seves funcions premium, com ara parlar amb fins a 250 persones alhora, gravar les classes o fer transmissions en directe.