El govern britànic cobrarà la 'taxa Google' a partir de l'1 d'abril

El Regne Unit començarà a cobrar l'anomenada popularment taxa Google als cercadors d'internet, xarxes socials i plataformes de venda en línia a partir de l'1 d'abril, segons queda recollit al projecte de pressupostos presentat aquest dimecres al Parlament. L'impost, que serà del 2% sobre les vendes de publicitat i els serveis digitals, ha estat contestat en repetides ocasions per Washington. Fins ara els grans gegants tecnològics argumentaven que han de pagar la majoria dels impostos sobre els beneficis que obtenen per les seves activitats als països on han establert els seus quarters generals, com Irlanda i Luxemburg, amb una pressió fiscal –l'impost de societats– molt més baix que al Regne Unit.

Una altra de les mesures que s'aprovaran amb els nous pressupostos és la supressió de l'IVA per a les publicacions digitals, una llarga reivindicació del grup News UK (Murdoch) que té, entre altres, capçaleres com The Sunday Times i The Times. Els grans beneficiaris seran, doncs, aquells diaris, com també The Telegraph, que cobren per l'accés a les edicions virtuals sense que quedi clar si se'n podran beneficiar també els que demanen contribucions, com The Guardian, però que mantenen l'accés als continguts lliures.