El govern espanyol aprova un programa per lluitar contra les 'fake news'

El govern de Pedro Sánchez posarà en marxa un pla d'actuació contra les fake news i la desinformació mitjançant el monitoratge de la informació. El programa, que s'ha aprovat aquest dijous amb la publicació al BOE, preveu la possibilitat de demanar la col·laboració dels mitjans de comunicació quan es consideri necessari o important per perseguir la "difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica de la desinformació amb la finalitat d'influir la societat amb fins interessats i espuris".

El govern espanyol assegura que el pla neix amb la intenció de donar resposta als requeriments de la Unió Europea, que l'any 2018 va aprovar un pla d'acció contra la desinformació que incloïa sobretot mesures per lluitar contra les fake news en el context dels processos electorals europeus. De fet, a l'ordre publicada al BOE es remarca que la informació és essencial perquè els ciutadans puguin participar amb fonament en el debat públic i en els processos electorals. "Els processos de participació democràtica, però, es veuen cada cop més amenaçats per la difusió deliberada de la desinformació", remarca l'ordre signada pel ministeri de Presidència que dirigeix Carmen Calvo.

Per donar compliment al pla, l'executiu ha elaborat una estructura en la qual participen el Consell de Seguretat Nacional, el Comitè de Situació, la secretaria d'estat de Comunicació i una comissió permanent contra la desinformació. L'ordre preveu que el sector de la comunicació hi contribueixi "amb accions com la identificació i la no difusió" de notícies falses.

El pla ha rebut crítiques de l'oposició, que considera que el govern s'atorga "la potestat de decidir què és informació falsa". El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos, ha acusat el govern del PSOE i de Podem d'haver aprovat l'ordre "per la porta del darrere" i sense escoltar les associacions de periodistes i els mitjans. En un tuit, Montesinos ha preguntat si el govern pretenia censurar les notícies que no li agradin o multar periodistes.

Es un auténtico escándalo. El Gobierno se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera.



¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas?



El Gobierno tendrá en frente al PP en defensa de la libertad de información. https://t.co/J1Y7Fh5rYJ — Pablo Montesinos (@montesinospablo) November 5, 2020

Vox també s'ha sumat a les crítiques assegurant que el pla del govern tenia per objectiu "controlar" l'opinió del ciutadans i "censurar" els mitjans que no li siguin afins.

‼️ El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden.



Estamos ante un Gobierno que antepone su poder al bienestar y a la libertad de los ciudadanos. https://t.co/c1hwbqW9sh — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 5, 2020

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha donat suport al pla assegurant que "viure en una societat transparent és sempre un valor". Tot i així, ha remarcat que hi havia matèries que "per la seva pròpia naturalesa tenen un component de secret". "Com a norma fonamental en un país democràtic la transparència és essencial, i això implica rigor a l'hora de fer operacions, a l'hora d'informar i ser conscients que hi ha matèries que no poden tenir difusió", ha explicat.