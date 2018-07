'La gran escapada' dels presos catalans a 'El Mundo'

260x366 portada mundo 3/7/18 portada mundo 3/7/18

Els eterns rondinadors rondinen ara per l’acostament dels presos polítics. Com que humanitàriament la cosa és indiscutible, suggereixen que –com que ara seran en presons catalanes– el Govern els obrirà les portes de les cel·les perquè campin alegrement. La rondinamenta, esclar, és tan delirant que no expliciten sinó només suggereixen aital disbarat. Per exemple, al titular de portada d’‘El Mundo’: “Sánchez cedeix al separatisme el control dels presos del Procés”. Que és, per cert, la versió en premsa d’un tuit d’Inés Arrimadas que deia: “Nou pagament de Sánchez als separatistes a canvi de portar-lo a la Moncloa sense passar per les urnes. Increïble que el control penitenciari d’encausats per rebel·lió es deixi en mans dels que segueixen amenaçant de saltar-se les lleis i donar un altre cop”.

Nuevo pago de Sánchez a los separatistas a cambio de llevarle a Moncloa sin pasar por las urnas. Increíble que el control penitenciario de encausados por rebelión se deje en manos de quienes siguen amenazando con saltarse las leyes y dar otro golpe. https://t.co/Jl4IuEfpmb — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 2 de juliol de 2018

El titular està més que inspirat en aquest tuit, de la mateixa manera que el baix d’'Ice Ice Baby', de Vanilla Ice, estava més que inspirat en el baix de la portentosa ‘Under pressure’, de Queen i David Bowie, per molt que el raper blanc ho negués.

Trifulgues gasoses

Titular caçat pel Panfletómetro, publicat a l'‘Abc’: “Impliquen Errejón en una trifulga de matinada en un pub de Santiago”. A dins, la notícia diu que uns joves asseguren haver sigut agredits “pels acompanyants” del polític, tot i que després afegeixen que, segons ‘La Voz de Galicia’, els agents de la policia “no van detectar indicis d’agressió”. Més endavant es diu que les presumptes víctimes van assegurar que presentarien denúncia, tot i que, altre cop, la Policia Nacional (tal com recull la mateixa notícia) “no ha rebut cap notificació en aquest sentit”. O sigui: la policia no rep cap queixa formal i no aprecia indicis que efectivament hi hagués cap baralla i tot plegat ni tan sols afecta Iñigo Errejón sinó uns acompanyants seus. Però, al titular, només dues paraules separen el cognom del polític de la paraula 'trifulga'. Ahà.