El gran faedor de la Majestuosa Espanya Democràtica

Si algun executiu de la Marvel –l'afamada productora de films de superherois– ha llegit aquest divendres la premsa espanyola, deu haver corregut cap al telèfon per fitxar immediatament el rei Joan Carles per a alguna de les seves pròximes pel·lícules. El monarca emèrit compleix 80 anys i els diaris no reparen en floretes, gestes i lloances. "Astut, intuïtiu, valent i popular", titula un article d'opinió 'El País'. "Un rei que no ens mereixíem", fa 'La Razón'. El gran pilot. El gran modernitzador. El gran militar. El gran demòcrata. El gran faedor, en definitiva, de la Majestuosa Espanya Democràtica.

Queda clar que l'operació de blanquejament en vida ja està en marxa per part dels diaris de l'establishment. Sí que esmenten el condemnat gendre de les mans llargues, l'accident de Botswana i, fins i tot, Corinna (a qui 'La Vanguardia' tracta de "comissionista i autodenominada princesa"). Però el pas del temps permet als amables rotatius considerar tot això com a minúcies: simples accidents en el camí d'un gran regnat, en comptes de veure-ho com a resultat sistèmic d'una institució opaca, sense haver sotmès a votació una alternativa republicana i que manté lligams internacionals qüestionables, sobretot quan s'hi barregen activitats tan simpàtiques i humanístiques com la venda d'armes.

Després, hi ha, esclar, el masclisme. "La reina que sempre va fer el que s'esperava d'ella", diu un dels titulars de 'La Razón'. Qui conegui mínimament la història d'aquest matrimoni sap que la gran virtut que estan exalçant en Sofia és la capacitat de callar i entomar. La famosa 'discreció' femenina, terrible eufemisme.

Al final, el titular periodísticament més rellevant sobre la monarquia l'he trobat –com ens hem de veure– en una portada de la revista 'Semana', de fa uns dies. "Letícia: es gasta 130.000 euros en roba aquest any". Va bé saber-ho.