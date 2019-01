Després del seu debut aquest dilluns, la docusèrie de TV3 'La gran il·lusió' passarà a emetre's els diumenges, amb inici del nou horari el 13 de gener. Els sis pròxims capítols es podran veure just després del '30 minuts', a les 22.40 hores. El programa es va estrenar aquest dilluns amb l'emissió del primer episodi, titulat 'La llum es va fer', que explicava el naixement del cinema a París i la seva posterior arribada a Catalunya. La docusèrie ha arrencat amb bon peu: va ser líder de la seva franja amb un 17,9% de 'share' i va ser seguit per 509.000 persones. En la mateixa franja horària, el programa va superar 'El hormiguero', que va registrar 354.000 espectadors i un 12,3% de quota de pantalla.

'La gran il·lusió' és una docusèrie dirigida per Àlex Gorina i Esteve Riambau que neix de la col·laboració entre TV3 i l’ICEC-Filmoteca de Catalunya per divulgar la història del cinema català, des dels seus inicis, l'any 1896, fins a la dècada dels 50. Amb realització de Mai Balaguer, el format vol mostrar els moments més decisius del cinema català, potenciant les històries humanes per damunt de l'opinió dels experts.