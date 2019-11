La gran incomoditat de Bloomberg amb Bloomberg

260x366 El multimilionari exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg. SPENCER PLATT / GETTY El multimilionari exalcalde de Nova York, Michael Bloomberg. SPENCER PLATT / GETTY

Michael Bloomberg es presenta a president dels Estats Units. Com ho hauria de cobrir el grup mediàtic que du el seu cognom i del qual encara és màxim responsable? L'opció que han triat ha desfermat una tempesta mediàtica: el grup s'inhibirà i no només no investigarà Bloomberg, sinó que el cordó sanitari inclourà la resta de candidats demòcrates, se suposa que per no crear suspicàcies o greuges comparatius. Segons la nota interna distribuïda pel director, John Micklethwait, cobriran les enquestes i els actes de campanya, però no faran històries d'investigació. Si altres mitjans publiquen temes sobre Bloomberg o un altre demòcrata, ho afegiran al seu servei o en faran un resum. Uns quants experiodistes dels mitjans d'aquest conglomerat ja han expressat la seva decepció. A més, alguns directius s'han afegit a la campanya, en aquest cas després de demanar una excedència.

El més higiènic seria que, en el moment de fer el pas, Bloomberg nomenés successor i tallés els llaços amb l'imperi mediàtic que ha creat: 20.000 treballadors, 167 seus, 10.000 milions de facturació. Però això és contraproduent, si finalment no esdevé el candidat elegit pel partit per batre's amb Trump. Aquests mesos seran, doncs, de gran incomoditat per a un grup mediàtic ben influent. Això sí, si finalment l'exalcalde de Nova York aconsegueix arribar a la Casa Blanca, tots els maldecaps descrits fins ara seran broma, comparant-ho amb la gran migranya que suposarà tenir un grup de comunicació inevitablement lligat al magnat. Bloomberg no és Berlusconi, esclar, però farà falta molta feina per garantir la higiene democràtica de tot plegat.

Àlbum de titulars

"Albert Rivera i Malú escullen patates Bonilla com a aperitiu per al seu viatge". ( La Voz de Galicia. ¿Com hem pogut viure fins ara sense saber les patates de preferència de Malú&Rivera?)