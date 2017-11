El gran negoci d’Apple amb Google

Saben aquesta moda de publicar un tuit que inclou imatges de dos titulars de premsa sobre fets diferents amb el comentari “dues notícies juntes s’entenen millor”, suggerint que un és conseqüència de l’altre? Doncs m’ha passat una cosa semblant amb els informes de resultats empresarials que Apple i Google acaben de fer públics.

El fabricant de l’iPhone ha tancat l’any fiscal amb unes xifres espectaculars de facturació i beneficis que el consoliden com l’empresa més valuosa del món -i també, segons assegura en la resposta a la seva inclusió en la llista dels Paradise papers, com el principal pagador mundial d’impostos-. Per sobre dels creixements en vendes de telèfons, tauletes i ordinadors, destaca l’increment interanual del 34% en facturació per serveis, una línia de negoci que inclou les descàrregues d’aplicacions a l’AppStore, les de música, cinema i sèries a iTunes, les ampliacions de garantia AppleCare i l’emmagatzematge de dades a iCloud. Per tots aquests conceptes, Apple acumula 210 milions de clients de pagament i aquest any ha ingressat 30.000 milions de dòlars, més del que factura tot el grup multimèdia Time Warner. Però l’empresa també reconeix que la xifra inclou un misteriós ingrés excepcional de 640 milions de dòlars, sense especificar-ne l’origen.

Aquí és on resulta útil donar una ullada als resultats trimestrals de Google. El gegant d’internet explica que els seus “costos d’adquisició de trànsit” -les comissions que paga a tercers perquè incorporin els seus serveis per captar usuaris- han augmentat 800 milions de dòlars -un 54%- en un any. L’analista financer Evan Niu fa notar la coincidència amb un moviment recent d’Apple, que en les noves versions de macOS i iOS ha abandonat Microsoft Bing com a cercador per omissió del navegador Safari i la majordoma digital Siri, i ha adoptat Google en lloc seu. Tot apunta, doncs, que els dos gegants tecnològics col·laboren al mateix temps que competeixen comercialment.