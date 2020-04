20 anys de 'Gran Hermano', en 20 xifres

Aquesta serà la primera diada de Sant Jordi que els catalans passaran confinats, però el 23 d'abril de fa vint anys un grup de deu persones van decidir confinar-se voluntàriament durant tres mesos en una casa plena de càmeres de televisió. Així començava la primera edició de Gran Hermano, el primer reality show televisiu que es va poder veure a Espanya, que es va estrenar tal dia com avui de l'any 2000.

Aquell controvertit "experiment sociològic", tal com el va definir la seva primera presentadora, Mercedes Milá, es va convertir ràpidament en un veritable fenomen televisiu, amb audiències rècord. El format va obrir la porta a l'arribada a l'Estat de molts altres realities, un gènere que ha triomfat especialment a Telecinco, amb programes com Supervivientes o La isla de las tentaciones, a més de les versions amb famosos o amb parelles del concurs original. I, malgrat que els seus registres actuals disten molt dels que aconseguia fa dues dècades, els espectadors l'han seguit convertint, pràcticament cada setmana, en líder d'audiència.

Gran Hermano ja fa temps que ha abandonat l'etiqueta d'experiment sociològic i s'ha convertit en un dels màxims exponents de la televisió porqueria, i arriba al seu vintè aniversari amb la gran incògnita de si encara té camí per fer o bé la seva trajectòria a Espanya ha acabat de manera abrupta i inesperada. El motiu d'aquest possible comiat per la porta del darrere d'un dels programes clau de la televisió espanyola dels primers anys del segle XXI és l'escàndol pel presumpte cas de violació d'una concursant per part d'un dels seus companys, l'any 2017. El fet que la cadena i la productora intentessin ocultar el cas (que es troba en fase de judici oral) va comportar una fugida massiva d'anunciants i va fer que Mediaset abandonés els plans d'estrenar-ne una nova edició a principis d'aquest any. Fins ara, el grup sempre ha insinuat que encara veu futur a Gran Hermano, però de moment no hi ha cap indici d'un possible retorn, si més no a curt termini.

Tampoc no hi ha cap referència al futur del format en el comunicat que Telecinco ha distribuït per homenatjar el programa amb motiu del seu vintè aniversari. La cadena, però, sí que recull algunes xifres destacades de la història de l'espai.

Les xifres dels 20 anys de 'Gran Hermano'

7.733.000

És el nombre d'espectadors que va aconseguir, de mitjana, la primera edició del reality, l'any 2000. Això i el seu 51,2% de quota de pantalla el converteixen en el programa d'entreteniment més vist de la història a Espanya. El segon lloc d'aquest rànquing l'ocupa Gran Hermano 2 (amb 6.770.000 seguidors i un 42,5% de share ) i el tercer és per a la primera temporada d' Operación Triunfo (6.767.000 i 43,7%).

9.909.000

La cinquena gala de la primera edició del programa, emesa el 17 de maig del 2000, va ser la més vista de la història del format, amb pràcticament 10 milions d'espectadors i un 54,3% de quota.

70,8%

El 21 de juny del 2000, la final de la primera edició va aconseguir el share més alt obtingut mai a Espanya per un programa que no fos una transmissió esportiva, un debat electoral o un festival d'Eurovisió. 9.105.000 persones van veure la victòria d'Ismael Beiro.

28

La fecunditat del programa queda palesa pel fet que, en 20 anys, se n'han produït fins a 28 edicions. D'aquestes, 18 corresponen al format original amb concursants anònims, i les altres a les diferents adaptacions que se n'han fet amb participants famosos: GH VIP (7), GH: El reencuentro (2) i GH Dúo (1).

16

De les 18 edicions de Gran Hermano amb concursants anònims emeses fins ara, 16 han sigut líders absolutes de la seva franja d'emissió. Una de les que no ho va aconseguir va ser l'última, que es va quedar amb el mínim històric de l'espai. Totes les edicions amb famosos també s'han imposat a tots els seus rivals.

1.484.000

La divuitena (i, de moment, última) edició del format original amb anònims va ser la menys vista de la història: de mitjana, es va quedar amb un 14,3% de quota de pantalla, i no va arribar al milió i mig d'espectadors.

13 a 24

Els joves d'entre 13 i 24 anys són els seguidors més assidus del programa. L'any passat, l'última edició de Gran Hermano VIP va arribar al 39,1% de share en aquesta franja d'edat.

534



Nombre de programes emesos entre totes les edicions. De mitjana, correspon a un cada menys de dues setmanes.

3

Les dues últimes edicions del programa, Gran Hermano VIP 7 i Gran Hermano Dúo, van arribar a ocupar tres de les set nits de la setmana, entre la gala, el debat i l'edició Límite 48 horas. En total, cadascun va acumular 42 emissions.

1.000.000

És la xifra aproximada de persones que s'han presentat als càstings del programa des que es va estrenar. De tots, només 308 han aconseguit l'objectiu d'entrar a la casa com a participants anònims.

480

És el nombre de persones que han participat en el concurs, ja sigui en el format original o en les adaptacions per a famosos. L'edició que va començar amb la casa més buida va ser la primera, amb 10 candidats, mentre que a l'extrem contrari se situa El reencuentro 1, amb 28 participants.

328

Concursants que han estat expulsats de la casa al llarg de la història del concurs.

2.785

Dies de convivència acumulats a l'interior de la casa, entre totes les edicions

144

Dies que va durar la temporada més llarga, GH 12: la guanyadora, Laura Campos, va estar dins de la casa des del 17 d'octubre del 2010 fins al 10 de març del 2011.

55

Nombre de parelles que s'han format arran de la convivència dins de la casa del programa. D'aquestes relacions n'han nascut 12 criatures.

393

Proves que han hagut de superar els participants durant el seu confinament.

29

Nombre de càmeres que hi havia a la casa on es va rodar la primera edició del concurs, situada al municipi madrileny de Soto del Real. També hi havia 60 micròfons.

18

Presentadors que ha tingut el programa al llarg de la història, comptant també els debats, resums i totes les altres fórmules derivades. Les gales van anar a càrrec de Mercedes Milá fins a la setzena edició del format amb anònims (amb excepció de la tercera, conduïda per Pepe Navarro), mentre que Jorge Javier Vázquez es va fer càrrec de les dues últimes. Jordi González ha sigut la cara més habitual en els debats.

6.000.000

La suma de tots els premis que s'han endut els guanyadors del concurs al llarg de la història puja a gairebé sis milions d'euros.

20.000.000

El primer guanyador, Ismael Beiro, es va endur un maletí amb 20 milions de pessetes.