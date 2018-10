‘Si no t’hagués conegut’ debuta i lidera el ‘prime time’

La sèrie 'Si no t’hagués conegut' va debutar ahir a TV3 amb el repte d’estar a l’altura de sèries com 'Merlí' i 'Benvinguts a la família' i, tot que no ha obtingut el rècord d’audiència d’aquesta última (794.000 espectadors), sí que va aconseguir liderar el 'prime time' de dilluns. La ficció de Sergi Belbel va registrar una quota del 17,1% i 482.000 espectadors. Amb aquestes dades, 'Si no t’hagués conegut' se va situar com el quart programa més vist del dia.

L’emissió de futbol en obert –en aquest cas el partit de la Lliga de les Nacions que enfrontava Espanya i Anglaterra– irromp amb força en el rànquing i és el segon programa més vist del dia. El 'Telediario 2', que s’emetia just abans, queda en tercer lloc.