'Vitals' serà la primera sèrie de la HBO rodada en català

La HBO estrenarà el 7 de febrer Vitals, la primera sèrie documental de la plataforma rodada en català. Es tracta d'una producció de tres episodis de 50 minuts que reflectirà els reptes físics i emocionals de malalts i sanitaris durant la pandèmia del coronavirus. Vitals, que s'ha rodat a l'Hospital Taulí de Sabadell, està dirigida per Fèlix Colomer i produïda pel Terrat i Forest Film Studios, i s'emetrà per tot Europa.

La sèrie acompanya un grup d'afectats pel virus durant la seva estada a l'hospital i, després, a casa seva. Amb la voluntat de retratar els moments més durs de la primera onada de la pandèmia, Vitals vol posar cara i nom a algunes de les persones que l'han patit en primera línia perquè deixin de ser xifres. "Des que va començar la pandèmia, hem rebut una allau de dades amb les morts, els contagis, els ingressos a l'UCI... Volem deixar de banda els números i parlar de les persones", explica el director de la sèrie, Fèlix Colomer.

Entre els protagonistes de Vitals hi ha l'Alfredo i la Matilde, que estan a punt de celebrar els 50 anys de casats quan, de sobte, han d'ingressar a l'hospital. També s'explica la història de la Vanessa, que és infermera i té 34 anys. Per culpa del coronavirus haurà de passar diversos dies a l'hospital amb grans dificultats respiratòries. Més enllà de plasmar la situació dels malalts, la sèrie també acompanya els sanitaris que treballen a l'hospital per mostrar com es retroben amb les seves famílies i la seva frustració quan la societat és indiferent a la pandèmia.