La HBO estrena la sèrie de monòlegs ‘Las élites de la costa’

L’esclat de la pandèmia de coronavirus va impedir que el dramaturg i guionista Paul Rudnick pogués estrenar el seu nou projecte al teatre, tal com tenia previst, i el va empènyer a reescriure’l per convertir-lo en una sèrie de televisió. El resultat és la comèdia Las élites de la costa, que s’estrena aquest diumenge a la HBO.

La sèrie, dirigida per Jay Roach, està formada per cinc capítols d’uns 15 minuts, en cadascun dels quals un personatge ofereix un monòleg. Les temàtiques són molt diverses i sense cap vinculació entre elles, però en tots els textos plana la situació política nord-americana i la crisi sanitària: Bette Midler interpreta una mestra que ha sigut detinguda per enfrontar-se a un seguidor de Donald Trump; Kaitlyn Dever es converteix en una infermera que treballa com a voluntària en un hospital de Nova York per fer front al covid-19; Dan Levy es posa a la pell d'un actor que aspira a un paper de superheroi homosexual; Sarah Paulson dona vida a la responsable d'un curs de meditació online que està farta de la seva família conservadora, i Issa Rae és la filla d’una família rica i ben connectada que treballa per a la Casa Blanca.