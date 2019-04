Mor el popular locutor de futbol i lluita lliure Héctor del Mar

El locutor hispanoargentí Héctor del Mar, que va desenvolupar la major part de la seva carrera professional a la ràdio i la televisió espanyoles, va morir aquest dilluns als 76 anys a conseqüència d'un infart. Del Mar era conegut popularment com 'L'home del gol', per la seva peculiar manera de cantar els gols, i va ser també el primer narrador de lluita lliure d'Espanya.

El locutor va néixer a Mar del Plata, a l'Argentina, el 22 de novembre del 1942, però el 1978 va obtenir la nacionalitat espanyola. Des dels 21 anys va treballar com a locutor, primer en cadenes del seu país natal, com Radio Nacional de Argentina, Canal Nuevo o Canal 13, i a partir del 1972 a Espanya. Tot i que va arribar al país per dedicar-se al doblatge de pel·lícules, poc després va començar a treballar a l'emissora Radio Centro, on va coincidir amb Pepe Domingo Castaño i Pepe Cañaveras. Posteriorment es va encarregar de la publicitat de les transmissions esportives de Radio España, i el 1976 va arribar a La Voz de Madrid, on va començar a narrar partits de futbol i va popularitzar la seva manera de cantar els gols, allargant molt la paraula, de vegades fins a 30 segons. Fins i tot va arribar a gravar un disc en què recollia els millors gols del Reial Madrid que havia cantat.

El 1977 va entrar a Radio Intercontinental, on va assumir el càrrec de director artístic i on va presentar programes com 'La hora del sonido', 'Mundo iberoamericano' (que li va valdre un Micròfon d'Or), a més de les transmissions esportives. El desembre del 1981 va substituir José María García com a presentador del 'Carrusel deportivo' de la cadena SER, però quatre anys més tard va deixar l'emissora de Prisa per tornar a Radio Intercontinental. El 1990 les seves transmissions li van valdre una Antena d'Or. Més endavant treballaria també a Radio España i Radio Libertad.

A banda de la seva faceta com a radiofonista, Héctor del Mar va ser una figura clau en la introducció del 'pressing catch' a la televisió espanyola. Entre el 1990 i el 1994 va ser el primer narrador d'aquesta versió teatralitzada de la lluita lliure a Telecinco, i després va fer-ho a Eurosport, Cuatro, Canal+ i Marca TV. A més, entre el 2008 i el 2009 va presentar, a Cuatro, el programa 'Gladiadores del siglo XXI' i les transmissions de Slamball.

De la seva vessant televisiva destaca també la col·laboració, el 1997, al programa de TVE 'Qué apostamos', on es feia càrrec de les proves exteriors.

Héctor del Mar va ser, també, vicepresident de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Radiofòniques d'Espanya.