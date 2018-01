La hipocresia del diari 'As' amb l'exhibició de cossos femenins

260x366 Alfredo Relaño Alfredo Relaño

Potser sí que va haver-hi un temps, fa unes quantes dècades, en què mostrar un cos femení a Espanya amb poca o gens de roba tenia un component de contestació (al costat de la vella pràctica de seguir explotant i objectant les dones pel seu físic). En tot cas, aquells dies ja són morts i enterrats, així que fa una certa vergonya llegir aquests dies al diari 'As' com intenta justificar que encara dediquin una pàgina a mostrar una noia per a gaudi estètic i testosterònic de la seva parròquia. El director Alfredo Relaño escrivia aquesta setmana, per exemple, sobre la primera protagonista d'aquella pàgina, Concha Velasco: "Doña Concha i l''As' ens reconeixem amics en aquesta imatge que ha quedat per al record com un crit de llibertat". Diu que, com que l'artista havia fet "paracaigudisme i llit elàstic", l'havien escollit "com a abraçada entre la dona i l'esport". És ben cert que admet que "amb el temps, la idea va derivar en l'exposició del cos femení, sense més ni més", però assegura que avui dia això ja s'ha corregit i que ara hi ha 'La chica de As', però "en un sentit coincident amb la primera".

A veure, a veure. El diari manté a la web una secció amb el nom de 'Tikitakas' que és, bàsicament, una col·lecció d'imatges de noies amb pits de la talla 100 en amunt i escots fins al melic amb títols com "A la Shannon li agrada el bàsquet", "Nicci, passió pel beisbol" i "L'Ana juga al tenis i al golf". I, sobre la secció de 'La chica de As', per cert, Relaño s'oblida de comentar una de les fites de fa un parell d'anys: haver publicat, sense el seu permís, les fotos d'una hostessa de l'Alcorcón. Van condemnar el diari a pagar 9.000 euros.

L'abraçada entre la dona i l'esport, diu, ofenent d'una sola tacada les dones i les esportistes. Doncs no: al Cèsar el que és del Cèsar, i a Onan el que és d'Onan.