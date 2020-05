Janelle Monáe i Chris Cooper s'uneixen a 'Homecoming'

Coincidint amb l’estrena de Little fires everywhere, Amazon llança també aquest divendres la segona temporada del thriller psicològic Homecoming, en què destaca la incorporació de la cantant Janelle Monáe i l’actor Chris Cooper. Ella donarà vida a una dona que desperta en una embarcació a la deriva enmig d’un llac, sense recordar res sobre la seva identitat ni com ha anat a parar allà. La seva recerca per intentar descobrir qui és la portarà fins al Geist Group, un centre que ha posat en marxa el programa Homecoming per ajudar antics soldats a reincorporar-se a la vida civil. Cooper, per la seva banda, serà l’excèntric fundador de l’empresa.

Julia Roberts, que va protagonitzar la primera temporada, no reapareix en els nous capítols (tot i que es manté com a productora), però sí que repeteixen alguns personatges, com Walter Cruz (Stephan James), que descobrirà que s’està preparant una nova versió encara més inquietant del projecte Homecoming.

La sèrie, estrenada el novembre del 2018, tenia la particularitat d’estar basada en un podcast, tot i que aquesta segona etapa, de set capítols, se’n distancia i presenta una història nova.