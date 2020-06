'El hormiguero' tornarà a tenir públic el 22 de juny

Després de tres mesos buides, les grades del plató d' El hormiguero es tornaran a omplir de públic el 22 de juny. L'espai que presenta Pablo Motos a Antena 3 va anunciar dilluns que d'aquí a quinze dies ja serà possible anar a veure'l en directe, tot i que es limitarà l'aforament a un terç de l'habitual, d'acord amb el que preveu la normativa sobre la celebració d'espectacles en recintes tancats a partir de la fase 2 del desconfinament. A més, el programa ha anunciat que el dia que es reobrin les portes tot el públic serà format per personal sanitari, en un gest que vol servir d'homenatge a la feina que ha fet aquest col·lectiu durant la crisi sanitària.

Després de catorze anys en antena, primer a Cuatro (2006-2011) i després a Antena 3, El hormiguero es va emetre per primer cop sense públic l'11 de març, tres dies abans que es decretés l'estat d'alarma. Durant la setmana següent l'espai no es va emetre, però a partir del 23 de març va tornar a la graella, amb el presentador i una part de l'equip al plató, però fent les entrevistes per videoconferència. Durant tot aquest temps el programa ha hagut de prescindir del públic. Poques hores després que s'anunciés el retorn dels espectadors al plató, les entrades per a la primera setmana ja s'havien exhaurit.